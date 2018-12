Katherine Carbajal, otra víctima de la violencia machista

Katherine Carbajal Navarro (30), la joven que fue agredida por su expareja con un bisturí en Villa El Salvador fue blanco ayer de un nuevo ataque del cual salió bien librada.

Como se recuerda, Katherine fue agredida por Ilidio Starky Rodríguez Martínez, quien le produjo un profundo corte en el rostro cuando la sorprendió en un bus de transporte público. Por esa acción, Rodríguez se halla cumpliendo prisión preventiva.

Esta vez, sujetos desconocidos lanzaron una bomba molotov hacia el segundo piso de la vivienda de Carbajal Navarro. El artefacto explosivo cayó muy cerca del cuarto donde descansaba junto a sus hijos.

"Lo arrojaron a mi ventana, pero como el vidrio ha aguantado el golpe, ha explotado afuera y se ha prendido, ellos lo que han pretendido es lanzarlo a mi cuarto para que se prendan las cortinas", declaró, visiblemente asustada.

PIDE PROTECCIÓN

La joven madre señala que vive una pesadilla desde que denunció a Ilidio Rodríguez Martínez, a quien culpa de este nuevo atentado "porque lo enviamos ocho meses a prisión", tras denunciarlo por desfiguración de rostro.

"La única persona que puede ser es el señor Rodríguez Martínez porque yo no tengo ningún enemigo, ni mi familia. A raíz de que me pasó eso no puedo vivir tranquila", agrega.

Debido al ataque, el Ministerio del Interior dispuso ayer el envío de dos efectivos a la vivienda de Katherine. Ellos la protegerán las 24 horas. ❧