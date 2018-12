Internos del penal del Callao interpretan "ManaWañuq", canción inspirada en tema de Michael Jackson [VIDEO]

Un grupo de internos del penal Sarita Colonia del Callao protagonizan un nuevo video musical interpretando el tema "ManaWañuq", canción en quechua que busca enviar un mensaje de esperanza. Este video fue publicado en la cuenta oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La canción interpretada por los internos del penal Sarita Colonia del Callao es inspirada en el tema "They Don’t Care About Us" del popular cantante Michael Jackson. El material fue subido a YouTube.

El proyecto musical forma parte del programa 'Orquestando' del Ministerio de Educación, para desarrollar la formación y educación musical en internos.

En el video se puede observar a los internos cantando en quechua, un mensaje de esperanza sobre la vida dentro de prisión. En una parte de la grabación, se menciona que durante meses de preparación más de 400 internos y funcionarios del INPE han colaborado para lograr algo impensable dentro de la prisión del Callao.

"Es una muestra de la enorme capacidad que tiene el arte, entre ellos la música, para transformar al ser humano. Un logro para el proceso de rehabiltación que se ha conseguido gracias a la alianza del INPE con el Ministerio de Educación a través de la iniciativa pedagógica "Orquestando"", se lee en la parte final de video.

Cabe señalar que este es el segundo video musical protagonizado por los internos del penal del Callao, tras el éxito del video interpretando el tema “Mi libertad”, de Frankie Ruiz, digundido por Instituto Nacional Penitenciario (INPE).