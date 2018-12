Santa Anita: mujer denuncia que recibe amenazas de muerte por parte de su expareja

Una joven denunció a su expareja de 17 años por acoso y amenazas de muerte en Santa Anita. Leydi Quispe Alarcón aseguró que teme por su vida y la de sus familiares por el accionar de su exenamorado.

Según contó la joven de 20 años, ella mantenía una relación amorosa con el menor de 17 años durante un año y, a fines de agosto, realizó la primera denuncia contra él tras ser agredida.

“Desde la primera denuncia que yo le puse él me empieza amenazar diciendo que me va a matar, que me va cortar la cara para que nadie me vuelva a ver”, dijo la agraviada a 'América Noticias'.

Quispe Alarcón ha denunciado cuatro veces a su expareja, la última vez fue en el mes de noviembre. La agraviada contó, además, que el adolescente tiene antecedentes y ha estado recluido en el centro de rehabilitación Maranguita.

“El 7 de noviembre a él le ponen 40 días de internamiento preventivo, pero llegó el mes y lo soltaron. Él pisó una comisaría desde los 13 años. El 3 de enero estuvo en Maranga y salió el 7 de julio por armas. Toda vida se ha dedicado a robar”, agregó la mujer.

El caso está en el segundo juzgado transitorio de familia de Santa Anita, mientras que Leydi Quispe pide que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues teme por su vida y la de sus familiares.