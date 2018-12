Ambulantes se mantienen en las calles del centro comercial de Gamarra

En estos días previos a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, los centros comerciales son abarrotados por clientes, pero también por los comerciantes ambulantes.

Este diario comprobó que estos trabajadores se mantienen en el emporio comercial de Gamarra, pese a la presencia municipal. Ellos siguen tomando las calles de esta zona de La Victoria e incluso algunos venden pequeños perros de forma ilegal e insegura.

En los jirones Gamarra, Isabel La Católica, Hipólito Unanue y Alexander Von Humboldt, los ambulantes colocan percheros llenos de ropa en plena vía pública, interrumpiendo el paso de los peatones que transitan por la concurrida zona comercial.

Otros venden comida, como cebiche, bebidas, postres. También se ofertan pequeñas carteras, mochilas y otros regalos navideños.

"La situación con los ambulantes no ha mejorado. Lamentablemente, la Municipalidad de La Victoria ya no tiene presupuesto para una vigilancia constante. La Policía no puede hacer mucho porque no es su competencia. Tiene que haber un apoyo del Estado, ya que Gamarra es un motor económico muy importante en el país. La corrupción se mantiene en el distrito. Hay remanentes que lucran del comercio ambulatorio en La Victoria", comentó el empresario Diógenes Alva.

En un recorrido realizado por La República se constató que en las periferias de Gamarra se encontraban solo dos camionetas del serenazgo de La Victoria, dejando de lado el patrullaje constante que las autoridades prometieron.

Además, en algunos jirones se observó a ambulantes que vendían pequeños cachorritos a 60 soles. Este tipo de venta se encuentra prohibido.

"Los ambulantes no saben qué hacer, inventan cada cosa, pero todo lo que hacen es ilegal. Lo de la venta de cachorros lo hemos visto hace poco tiempo. Ellos van y vienen", dijo Diógenes Alva.

El municipio de La Victoria informó que sigue trabajando en su plan de seguridad asignado para esta zona, que precisamente tiene contemplado la expulsión de informales.

Afirmó que constantemente desalojan a los ambulantes, pero estos siempre vuelven a instalarse en la calle.❧

La Clave