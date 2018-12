Padre de familia pide pensión alimenticia a madre de sus tres hijos [VIDEO]

Dejando de lado su orgullo y los prejuicios de la sociedad, un preocupado padre de familia exigió pensión alimenticia a la madre de sus 3 hijos, quienes se encuentran viviendo en extrema pobreza en el sector Bello Horizonte en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Se trata de Pedro Florián Narcizo, un humilde obrero que vive en una improvisada casa dividida por plástico y calaminas, junto a sus menores hijos de 11, 8 y 5 años de edad. Pese a tener varios trabajos de carpintería y construcción, el hombre de 40 años decidió pedirle a su expareja aportar para alimentación y educación de sus tres hijos.

"Ella está trabajando en una fábrica en (la provincia de) Virú. No viene a visitar a los niños (dos varones de 5 y 8 años, y una niña de 11). No se preocupa cómo están, no pregunta si se enferman, si necesitan alimentos", declaró ante un conocido medio de comunicación.

Siendo así, dijo que asistirá a un juzgado familia para demandar a la madre de sus tres hijos, puesto que requiere de mayor sustento económico para alimentarlos. También solicitó el apoyo de la Defensoría del Pueblo, a la Comisaría de la Mujer de Trujillo y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para iniciar el trámite.

Los niños gozan de buena salud y asisten todos los días al colegio Municipal en el centro de Trujillo. Sin embargo, en el lugar donde viven no cuentan con los servicios básicos, además de la improvisada construcción que pone en riesgo su integridad.