Señora con cáncer pierde cita en Lima por presunta negligencia de aerolínea chilena [VIDEO]

Una nueva y grave denuncia se le imputa a la conocida aerolínea chilena Latam, luego de que un video registrara el llanto y desesperación de una paciente con cáncer por haber perdido su cita en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), debido a una posible sobreventa de boletos.

De las imágenes se infiere que el reclamo de la afectada parece razonable, debido a que su cita en el centro hospitalario especializado estaba programada para las 9 a. m. y le querían reprogramar el vuelo recién a las 5 de la tarde, dejándola sin posibilidad de ser atendida.

Por su parte, el hijo de la señora indicó en todo momento que había comprado los pasajes con anticipación, pagando alrededor de 1800 soles, pero cuando llegaron a solicitar la tarjeta de embarque se dieron con la sorpresa de que otra persona ocupaba su lugar: algo inaudito si consideramos que el pasaje había sido vendido con éxito.

“¿No tienes una madre que esté mal, dime? ¡Eres mala! ¿Por qué no me han llevado? ¿Acaso me llevan gratis? ¡Yo tenía una cita porque estoy mal!”, protestaba la paciente entre lágrimas.

Al ver que el vástago de la señora continuaba reclamando airadamente, efectivos de la Policía Nacional llegaron para apaciguar la situación, mientras que los trabajadores de Latam decidieron no brindar más detalles, resguardándose en su oficina.

¿Qué dirá la aerolínea sobre esta nueva denuncia?