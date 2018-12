Tacna: Luis Torres recibirá resultados de elecciones detenido

El juez Yuri Maquera Rivera, del Cuarto Juzgado de Investigación, suspendió ayer la lectura de su fallo frente al pedido de prisión preventiva por 36 meses de la Fiscalía sobre 15 detenidos. El exalcalde y candidato a gobernador regional Luis Torres Robledo deberá continuar detenido hasta mañana, día en que el magistrado tomará una decisión.

"He estado resolviendo (el caso) todo el día. He avanzado todo lo que he podido pero no me ha alcanzado el tiempo. Esa es la verdad. Entonces voy a continuar resolviendo (...) espero que entiendan que no es un caso sencillo", explicó Maquera. La audiencia fue reprogramada para mañana a las 18:00 horas. El rostro de Torres mostraba confusión por la decisión del juez, dejando atrás la serenidad que había mantenido desde su captura.

A las 18:20, el juez Maquera ingresó a la sala y comentó que son ocho tomos los que debe revisar, miles de transcripciones de escuchas telefónicas, información cruzada entre casos distintos que integran la denuncia. Ni los abogados defensores ni la Fiscalía observaron su decisión.

Con ello el postulante tendrá que esperar la resolución de Maquera y no podrá sufragar hoy, en que se definirá a la nueva autoridad en esta segunda vuelta regional. El pasado lunes se inició la audiencia donde se dieron a conocer los argumentos de la Fiscalía y los abogados sobre el pedido de prisión. Fueron cinco días de largas horas de exposición donde Maquera oyó a la fiscal Milagros Benavente y los abogados.

El 23 de noviembre, la Policía Anticorrupción de Lima realizó un megaoperativo en la ciudad denominado "Los limpios de Tacna". Se detuvo a 23 personas de las 24 que se buscaban. La funcionaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, Yeny Tesillo Mita, sigue prófuga.

La detención se debió a una investigación de ocho meses realizada por el fiscal Ludwing Issmel Flores Valdivia. Él tuvo su primera pista del caso tras recibir una denuncia de coima del dirigente de la asociación Los Chaskis I, Alfredo Chamorro Zeballos, contra regidores de la Municipalidad de Tacna. Flores logró, con autorización del juzgado, la interceptación telefónica de Chamorro.

La Fiscalía cuenta con más de 4 mil escuchas telefónicas. Las más relevantes para el pedido de prisión fueron leídas en la audiencia. Sorprendió a la ciudadanía la supuesta conversación entre el alcalde de Tacna, Jorge Infantas, y Chamorro, donde el primero dice "Si gana (Torres) seremos dueños de Tacna".