PUCP devolverá cobros indebidos efectuados desde fines del 2012

"Somos alumnos y no clientes".

Esta frase sonó fuerte ayer en los exteriores del rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) adonde llegaron decenas de estudiantes para protestar por los cobros indebidos que, según reconocen sus propias autoridades, se realizaban desde hace varios años.

Esta manifestación, en la que se observó un incidente entre el rector Marcial Rubio y estudiantes, es una de las muchas que se realizaron desde que se conoció que en vez de aplicar los intereses establecidos por el Banco Central de Reserva (BCR), esta universidad sin fines de lucro cobró medio crédito (entre 100 y 450 soles) por cada boleta que el estudiante pagaba con retraso.

Debido a esta situación, al cierre de esta nota, el Consejo Universitario de la PUCP informó que ratificó la decisión del rectorado de devolver el importe cobrado en exceso no solo de los dos últimos años (del semestre 2016-II al 2018-II) que ya se estaba pagando, sino también el de todo el período desde el 29 de noviembre del 2012, fecha de inicio de la vigencia de la Ley 29947 (Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado).

"(Esta última devolución) se realizará a partir del 20 del diciembre", precisó el Consejo Universitario de la PUCP, a través de un comunicado.

"deciden sin nosotros"

Según los representantes estudiantiles del Consejo Universitario de la PUCP, Joaquín Mejía y Marisol Matienzo, aún las autoridades de la universidad no han presentado un balance de cuántos alumnos (y desde qué año) han sido afectados; así como de cuánto dinero se logró acumular de "esa manera arbitraria y abusiva".

"El día lunes nos avisaron a las 7 de la noche sobre una sesión de urgencia del Consejo Universitario. Lo programaron para hoy (ayer) a las 11 de la mañana, en plena semana de exámenes finales. Nosotros, los cuatro representantes estudiantiles, decidimos no acudir porque nos estaban presionando para firmar un acuerdo que no conocíamos bien, que no habíamos estudiado ni debatido en conjunto. Al final, como sucedió, decidieron sin nosotros", explicó Joaquín Mejía.

hablan los afectados

La estudiante Valeria Olano, del sexto ciclo de Derecho, reclamó que a ella le devolvieron 3 mil soles por los cobros indebidos por sus boletas con retraso cuando en realidad le debieron dar 4 mil. "No están considerando los ciclos anteriores, y si lo hacen, lo calculan de acuerdo con una tasa que nadie sabe", cuestionó.

Su compañera Valeria Ardito se mostró preocupada porque ella, al pagar sus estudios con apoyo de sus familiares, tiene que adecuarse a esas reglas sin sustento de la universidad. "Me han devuelto 800 soles desde el 2017. Pero si aumentan cobros, no podré seguir estudiando en la PUCP".

El alumno Sebastián Pepper, por su parte, afirmó que pese a la política de devolución, ya no existe garantía alguna en sus autoridades. "No hay certezas de que manejan ​de manera trasparente el dinero. Están deslegitimadas".

Entre las protestas, la estudiante Anette Malca señaló que estos "abusos" empezaron desde que se afectó el derecho de alimentación y se subió el monto de las boletas sin un estudio técnico fundamentado.

Al respecto, el Consejo Universitario rechazó cualquier imputación de corrupción al interior de la comunidad universitaria y reafirmó su compromiso de cumplir las normas nacionales que correspondan.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar y los resultados se sabrán en breve. ❧

'No es un negocio sino un derecho'