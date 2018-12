Primeras declaraciones de la familia de la joven hallada muerta dentro de un cilindro

Un nuevo feminicidio se registra en el país, esta vez una joven de 25 años fue hallada sin vida al interior de un cilindro en un basural de Villa El Salvador (VES). La víctima ha sido identificada como Marisol Estela Alva, una estudiante natural de Cajamarca que vivía en Lima donde cursaba estudios de Enfermería.

La identificación de la mujer se pudo lograr gracias a que el cuerpo llevaba puesto una bata blanca con un distintivo del Instituto Arzobispo Loayza y desde hace algunos días fue reportada como desaparecida. Tiempo después, familiares de la estudiante llegaron hasta la Morgue de Lima para certificar que se trataba de ella.

La prima hermana de la joven declaró que esta última no le respondió por ningún medio los mensajes y no sabía nada de ella desde el último fin de semana. Incluso fue a buscarla a su habitación ubicada en el sector de Pista Nueva en San Juan de Miraflores (SJM) pero no la encontró.

"(No la vemos) desde el día miércoles, pero desapareció el viernes", explicó por su parte el esposo de la prima, según una fuente recogida por ATV Noticias. El familiar reveló que Estela Alva les había contado que tenía problemas con su pareja, quien llevaría por nombre 'Luis' y vivía junto a ella. Incluso en algún momento llega a señalar que era alguien "celoso".

Esta información es diferente a la que se especulaba en la mañana, la cual afirmaba que el enamorado de la estudiante residía en Villa El Salvador, el mismo lugar donde se encontró el cilindro con los restos humanos dentro.

El joven indicó que el conviviente de la occisa es peruano, esto en relación al testimonio de los vecinos, que afirmaban que las personas que intentaron enterrar el cilindro tenían acento venezolano. Asimismo, contó que si bien no era común que Estela Alva concurra por VES, sí conocía como desplazarse por el distrito.

El hallazgo de la escena del crimen fue gracias a una llamada de alerta de los vecinos del sector al notar movimientos sospechosos en un descampado lleno de basura. Hasta ahí habría llegado una excavadaora para hacer un profundo hueco y tiempo después acudió un vehículo tipo van, desde donde descendieron cuatro hombres intentando colocar un cilindro en la cavidad.

La personal de la Policía Nacional ha informado a la prensa que Estela Alva fue hallada en estado de descomposición con evidentes signos de tortura y cortes en la huellas dactilares. Asimismo, se presume que el cuerpo habría sido quemado y posteriormente colocado en posición fetal dentro del cilindro para rellenarlo con cemento.

El caso aún se investiga, aunque por la versión de los vecinos y el modo como se quiso desaparecer el cadáver, se trata de "un hecho macabro, cometido con premeditación donde estaríamos frente a una organización criminal", dijo más temprano el jefe de la Región Policial Lima, general Gastón Rodríguez, en declaraciones para América Noticias.