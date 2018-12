“Esta es la oportunidad para juntar Cultura con Turismo”

Luis Jaime Castillo es uno de los más grandes arqueólogos del Perú. Doctorado en Harvard y docente de la PUCP, es especialista en la Cultura Moche. A sus investigaciones en San José de Moro, se suman su título de Explorer de la National Geographic Society y la incorporación de tecnología de vanguardia en la investigación y resguardo arqueológico.

¿Esta es la crisis más grave en el Ministerio de Cultura?

En la corta vida del Mincul, esta es la peor crisis. La más grave y la más profunda que va a implicar un remezón en la gestión del Patrimonio Cultural.

Pero las crisis también son una oportunidad, ¿qué se debería hacer para superarla?

Esta crisis denota que hay un problema en la forma como está estructurado el sector Cultura, y puede llevarnos a reconsiderarlo. Es una oportunidad si pensamos que tal como está el Mincul no funciona. El Mincul debería estar emparentado, sobre todo en lo del Patrimonio Cultural, con el sector Turismo. Deberíamos retomar la idea de juntar el Viceministerio de Patrimonio Cultural con el Viceministerio de Turismo.

Bueno, el desarrollo del turismo en el Perú está íntimamente ligado a la arqueología y al patrimonio cultural…

Enormemente. Se basa en el Patrimonio Cultural histórico y arqueológico. Tener un sector que solamente vela por el cuidado del patrimonio y otro que trata de hacer el aprovechamiento económico de ese patrimonio es absurdo. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, es indispensable replantear los componentes del Mincul. No puedes tener desligados un sector que gasta y otro que produce. Debes combinar el que produce empleo, riqueza, desarrollo, con el que resguarda el patrimonio nacional.

Volviendo a la coyuntura, queda menos de un mes para el Rally Dakar. Considerando que diciembre es un mes perdido por las fiestas, ¿hay tiempo para realizar el resguardo de los yacimientos arqueológicos en la ruta del rally?

Más allá de si se debió dar este rally en el Perú, el hecho concreto es que si no se hace esta supervisión bajo los parámetros planteados de protección extrema a través de un sistema de delimitación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, es impensable que se pueda dar el Dakar. Estamos ante una emergencia extrema y la única forma de enfrentarla en este momento es que se haga con los recursos internos (y limitadísimos) que tiene el Mincul.

El rally incluye Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿cuántos yacimientos arqueológicos existen en esa ruta?

Entre 35 y 55 grandes yacimientos. No estoy seguro si se llegó a detectar correctamente todos los sitios arqueológicos, monumentos y territorios paleontológicos que podrán estar comprometidos en la ruta del Dakar. Recordemos que el problema no es la ruta de los camiones, cuatrimotos y otros vehículos pesados. El problema son los aficionados que atraviesan sin ningún tipo de control. Los daños en anteriores Dakar fueron ocasionados por los aficionados que circulan por sitios protegidos. La razón por la que muchos nos oponemos al Dakar es porque no se cuenta con suficientes medidas de control.

Poco antes de su renuncia, la ministra Balbuena anunció un Plan del Bicentenario en el que sobresale el Museo Nacional de Arqueología (MUNA) como obra baluarte de las celebraciones. ¿Están avanzadas las obras?

Hasta donde yo tengo conocimiento, en junio del próximo año se entrega el edificio con aire acondicionado, ascensores, montacargas… totalmente utilizable. Pero no se entrega nada de lo que irá adentro. Falta el plan museológico, el diseño de la parte pública, el guion museográfico; pero lo más importante son sus depósitos y laboratorios y de eso no se ha hecho prácticamente nada. Ni siquiera se ha tomado la decisión de qué colecciones irán en el MUNA.

Pero más importante que el museo son sus depósitos y sus laboratorios.

Yo quisiera plantear que, por lo menos, tomemos una decisión. La colección textil del Museo de Pueblo Libre que es la más grande e importante del mundo debería pasar al MUNA apenas esté instalado. El museo es la punta del iceberg del MUNA. Es el diez por ciento visible. Debajo de ese museo están los depósitos y laboratorios. La gran colección textil no puede seguir en los ambientes del Museo de Pueblo Libre con temperaturas no controladas, con altos índices de humedad, con ningún mecanismo de control de fuego. En el MUNA se han diseñado depósitos especialmente preparados para esa colección que es orgullo de nuestro patrimonio. En caso de incendios tienen medidas para retardar el fuego y células que no afecten toda la colección. Por lo menos decidamos eso. Un incendio en el Museo de Pueblo Libre y se quema la colección completa.

¿Qué le recomendaría al nuevo o nueva titular del Mincul?

Le recomendaría pelear por esta noción: es inviable seguir pensando en un Ministerio de Cultura pobre frente a un Viceministerio de Turismo rico en recursos. Hay que replantear la forma en que hemos concebido este Ministerio de Cultura. Segundo, una revisión extrema del personal y una limpieza total del ministerio. Hay mucho trabajo en cuanto a la gestión interna. Hace poco hemos visto a biólogos y arqueólogos de Machu Picchu que no reciben repuestos para sus vehículos. Esta situación no puede seguir así. ❧