La Casa Ronald McDonald, un hogar lejos de casa

Cuando Isaac Maguiña Osorio (15) llegó a la Casa Ronald McDonald, no podía caminar y la vista la tenía casi perdida. Un tumor en su cerebro estaba venciéndolo.

Han pasado 11 meses y el tratamiento médico ha funcionado. Y también la calidad de vida que tiene en el albergue donde permanece, un lugar en el que los niños pueden olvidar la dura batalla que deben librar contra sus males.

“Me llamo Isaac y nací en la selva central, llegué a Lima hace 11 meses y me encuentro bien, estoy tranquilo; en la casa juego, me distraigo y luego me voy al Hospital del Niño de San Borja. Una vez a la semana voy a neurología”, cuenta el adolescente.

Hace 4 años, la Asociación Casa Ronald McDonald llegó al Perú y desde entonces alberga, cada año, a más de 1.500 niños de bajos recursos que debido a problemas de salud tienen que estar en Lima para seguir su tratamiento.

“Es un hogar lejos del hogar; antes las familias tenían que dormir en los pasillos de los hospitales, nosotros, de forma gratuita, le damos un techo al niño (paciente) y su padre. La idea es dar calidad de vida”, comenta Rosanna Coppo, directora de la casa.