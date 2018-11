Neurocirujano hace grave denuncia contra Hospital Regional de Piura [Video]

Denuncia. El reconocido médico Jorge Moscol Gonzales utilizó las redes sociales para denunciar una presunta negligencia ocurrida en el Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura. En el video que trasmitió el pasado domingo 25 en horas de la noche por medio de Facebook, el galeno expresa su indignación ante la atención que recibió su hermano Guillermo cuando llegó en estado de grave al mencionado nosocomio y posteriores gestiones que se realizaron, tras fallecer.

Según Moscol Gonzales, su hermano llegó al promediar las cuatro de la tarde al hospital, siendo recibido por los médicos de turno, quienes no habrían hecho nada por reanimarlo. Quince minutos después se reportó su deceso, siendo trasladado a la morgue del hospital.

Al llegar desde Lima hasta Piura, el médico se percató que los procedimientos no se habían realizado de manera adecuada, incluso, el acta de defunción correspondiente no se había elaborado, y el cuerpo de su hermano continuaba en la morgue del hospital regional que no cuenta con un sistema de refrigeración. “Mi hermano defería estar en la morgue del Ministerio Público si es que llegó (al hospital) cadáver”, explica el neurocirujano.

Asimismo, contó en el video, que en el hospital fue ignorado por sus colegas al momento en que solicitó información sobre su hermano, para luego enterarse que personal médico no encontraba la historia clínica del fallecido.

Recién a las siete de la noche, se habría dado parte a la Policía sobre lo ocurrido, posteriormente, el neurocirujano acude al hospital para hacer el certificado de defunción como se le había indicado mediante una llamada realizada por personal médico. Al llegar, el médico responsable del trámite no se hallaba en el lugar, causando incomodidad en el galeno en retiro.

Al finalizar su trasmisión, el neurocirujano hizo un llamado a las autoridades a mejorar la atención del hospital y pidió a los cibernautas hacer viral el video para dar a conocer la desagradable situación.