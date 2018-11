Edwin Oviedo: Poder Judicial programó audiencia de prisión preventiva

A través de su cuenta oficial en Facebook, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque programó para el próximo viernes 30 de noviembre, a las 9 a. m., la audiencia de Edwin Oviedo Picchotito, acusado por la Fiscalía de ser el líder de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán y por quien piden 24 meses de prisión preventiva.

Como se recuerda, el pasado martes, el fiscal Juan Carrasco Millones elevó su pedido ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, en el cual fue incluido el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los presuntos delitos de homicidio, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas.

Según data en el pedido, Oviedo sería el cabecilla de Los Wachiturros de Tumán, teniendo como séquitos a Segundo Ordinola Zapata, Pablo Arce Benites y Cecilia del Rosario Limo Rojas, ex administrador judicial de Tumán, ex gerente de Finanzas y ex gerente de Recursos Humanos, respectivamente.

Ante este requerimiento, el abogado de Edwin Oviedo, José Carlos Isla Montaño, había anunciado que su patrocinado es el primer interesado en que se esclarezcan estos graves hechos que se le imputan.