Interbank responde tras denuncia de hombre que debe S/ 12 mil pese a que tarjeta estaba anulada [VIDEO]

Antonio Caballero denunció que el banco Interbank le está cobrando 12 mil soles por gastos que se realizaron con su tarjeta de crédito que se encontraba anulada. Es por ello que dicha entidad bancaria se pronunció sobre este caso para aclarar algunos puntos.

Según contó Antonio Caballero a América Noticias, todo comenzó el 10 de mayo de este año. Él recibió una llamada del banco Interbank para ofrecerle cambiar su tarjeta de oro por una platinum. Para poder concretar el trámite, él debía cancelar la primera tarjeta, algo que aceptó.

La persona que lo contactó vía telefónica le informó que el día siguiente se le enviaría un paquete para que se le pueda entregar los documentos en físico, él los firme y también entregue la tarjeta visa oro que había sido anulada. Todo esto debía ser devuelto al banco por el mensajero que iría a su casa.

Sin embargo, Caballero no pudo acercarse al banco Interbank para recoger la nueva tarjeta de crédito, pues tuvo problemas de tiempo. El denunciante continuó cumpliendo con los pagos que debía realizar por una deuda previa que tenía. Él solo utilizaba su DNI cada mes.

La sorpresa fue cuando debía cancelar la última cuota, que era de 400 soles, y se enteró que debía más de 12 mil soles. ‘‘A mí no se me ha perdido o robado, a mí en el banco, Interbank, me la han anulado’’, señaló el hombre.

Ante esta denuncia, Interbank señaló que el audio mostrado en el reportaje no corresponde a una llamada efectuada por el banco, y la supuesta constancia de anulación tampoco es un documento oficial de la entidad bancaria.

Asimismo, detallaron que el banco alertó al cliente el día 30 de mayo sobre consumos inusuales detectados por su Sistema de Prevención de Fraude, ante lo cual el cliente bloqueó su tarjeta de crédito Visa Oro el día 05 de julio.

"La investigación a cargo de la Unidad de Prevención de Fraudes, hace suponer que el cliente fue contactado por estafadores, a quienes entregó de buena fe su tarjeta de crédito Visa Oro. Fueron ellos quienes le habrían entregado el documento de anulación fraudulento y con la tarjeta aún vigente realizaron los consumos extraordinarios alertados por el banco", se señala en una parte del comunicado.