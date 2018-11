SJM: hombre de 87 años cae a hueco de 2 metros que no tenía señalización [VIDEO]

Un anciano de 87 años se encontraba regresando a su casa, cuando de repente cayó en un hueco de dos metros y medio de profundidad. Él señala que el agujero no contaba con señalización alguna. Este se ubica en la cuadra 4 de la avenida Los Héroes, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores.

Debido al fuerte impacto, Jorge Tevez Neyra sufrió lesiones en la frente, rostro y cuello. Tal como se puede ver en las imágenes compartidas por Panamericana, el rostro de la víctima se encuentra con hematomas y moretones. Él tuvo que recibir siete puntos en su cabeza. La caída incluso le causó lesiones en la columna y cadera.

El 9 de noviembre, el señor Tevez salió de su vivienda horas antes del accidente y, tal como él señala, no había ningún hueco. Por la tarde, cuando se encontraba regresando a su casa, este ya estaba allí. Sin embargo, él no lo notó, pues ‘‘no había tablas ni nada. Yo he pisado normal como paso todos los días’’, indicó el hombre.

Asimismo, la nuera del anciano indicó que esta obra le pertenecería a una concesionaria de Claro. Esta se encontraría realizando trabajos de cableado. Sin embargo, la empresa contratada no se estaría haciendo responsable por los gastos de atención médica de Tevez Neyra.

La nuera del hombre herido señaló que un día después del incidente ella se acercó a uno de los trabajadores para hablar. De manera inmediata este le pidió no acercarse, ya que el día anterior un accidente había tenido lugar en esa parte. Lo que significaría que ya tenían conocimiento de lo sucedido.

No es el único lugar en donde se vienen realizando este tipo de trabajos. Incluso en la misma cuadra se puede observar que hay más agujeros.