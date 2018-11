General (r) Becerra dice que su esposa lo engañó con bebé

Roberth Orihuela Q.

Después de seis días de audiencia en las instalaciones de la Corte de Justicia de Arequipa, el exdirector de la policía, general (r) Raúl Becerra Velarde, contó su verdad. Se declaró inocente y culpó a su esposa Cinthya Tello Preciado de haberlo engañado.

Tello también tomó la palabra y le pidió perdón reconociendo que le mintió al expolicía sobre la procedencia de Luciana, una menor comprada a una pareja de jornaleros de El Pedregal. La bebé fue rescatada por la policía, pero no sería la única menor víctima de una presunta red de trata de personas.

Ambos son investigados por formar parte de una presunta organización criminal de tráfico de menores. La audiencia de prisión preventiva, solicitada para 11 de los 15 implicados, culminó ayer, este viernes se leerá el fallo.

Becerra contó a la jueza Danitza Tello que Cinthya (presunta cabecilla) estaba embarazada y que no sabía que perdió al bebé. Por problemas entre ambos, no dormían juntos y no siguió el embarazo.

Tello le dijo que el 19 de mayo daría a luz; por ello, el expolicía le da "un dinero para que se atienda en la clínica". Pero el 18 de mayo Becerra salió a un compromiso y volvió a la media noche. Encontró en su dormitorio al chofer de su pareja —Roque Yáñez (Rocki)—, Tello, su hija mayor y la bebé.

La mujer le explicó que el parto se adelantó y que alumbró en el auto con ayuda de Rocki y otros amigos. "Como buen padre la abracé y comuniqué a mi familia. Lo puse en mi Whatsapp, en mi Facebook, y comuniqué a mis amigos y a todo el mundo". Luego, inscribieron a la bebé.

El 6 de noviembre, el Ministerio Público lo detuvo por tráfico de menores. "Cómo va a ser eso, si soy policía, yo combato la delincuencia. Soy una víctima, ella (Cinthya T.) me engañó", adujo.

Entre lágrimas, Tello pidió perdón al expolicía. Dijo que le mintió porque no quería perder a su familia y que no actuó con mala intención. "Cuando perdí al bebé, le pedí a Rocki que me ayude a conseguir un niño. No importaba su condición". A su turno, Rocki indicó que contactó con las jaladoras de la avenida Goyeneche. Encontraron a una madre que quería abortar y la convencieron. "Salvamos una vida", aseveró. ❧

Señalan que no son banda

Los abogados de los implicados aseguraron que la fiscalía se está equivocando en la tipificación del delito. "No estamos diciendo que no hay delito. El delito sería de alteración de la filiación porque inscribieron irregularmente a la niña 'Luciana'. Tampoco hay aborto y mucho menos un crimen organizado", indicó Jenny Urquizo, abogada de Rocki.