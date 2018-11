Regiones del Norte en SOS por reconstrucción deficiente y lenta

Redacción Norte

Los estudios del Comité Nacional del Fenómeno de El Niño advierten que un nuevo evento climatológico se gesta para el verano de 2019, cuyas probabilidades alcanzan a la fecha un 67%. La población del norte del país no solo está convaleciente de los embates que dejaron las lluvias intensas en el verano de 2017, sino que está desprotegida a causa de un proceso de reconstrucción que va a paso muy lento, tal como lo precisa un último informe de la Contraloría General de la República.

En este contexto, las regiones de Piura, Áncash y Lambayeque son las más afectadas por el deficiente manejo de 2 mil 853 millones 765 mil soles transferidos por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obras y servicios de construcción y reconstrucción en el período de setiembre de 2017 a octubre de 2018. Los resultados se emitieron a casi dos años de El Niño Costero.

El ente de control detalla que Piura tiene más presupuesto asignado, el que asciende a mil 864 millones 813 mil 304 soles; sin embargo, su ejecución presupuestal es de 31%. En tanto Áncash registra 14% de avance presupuestal de 621 millones 915 mil 43 soles transferidos y Lambayeque con un presupuesto menor de 367 millones 036 mil 865 soles ejecutó el 25%.

Situación adversa

De la recopilación de la información del estado situacional de 1,484 obras en Piura, la Contraloría sostiene que existen 247 conjuntamente con servicios en estado de ejecución, de los cuales 56 se encuentran en ejecución física, 8 paralizadas y abandonadas y 183 en etapas previas (actos preparatorios y con buena pro).

En tanto, en ese mismo período se identificaron 620 obras y servicios en estado de concluidos, de los cuales 51 se encuentran concluidos con liquidación y 569 concluidos sin liquidación. De los resultados de la visita de campo se conoce que 52 obras en ejecución física representan un monto contractual de 368 millones 298 mil 121 soles, en 10 obras paralizadas 30 millones 768 mil 600 soles y en tres obras en estado de abandono 29 millones 544 mil 113 soles. En los tres casos el monto asciende a 428 millones 610 mil 836 soles.

Según la Contraloría, los aspectos más relevantes en las obras es que no hay presencia permanente del residente de obra, sin supervisión o inspección permanente, no cuentan con cartel de obra ni tampoco con un almacén/campamento de obra. Además se encontró personal sin implementos de seguridad y por si fuera poco, incongruencia entre el avance físico reportado y lo verificado en campo. No hay reportes del avance físico y financiero a la RCC.

Obras paralizadas

Los operativos de control en la región Áncash permitieron intervenir en 572 obras. En ese sentido precisa que existen 173 obras y servicios en estado de ejecución, de los cuales 16 se encuentran en ejecución física, tres paralizadas y abandonadas, y 154 en etapas previas, es decir, en actos preparatorios y con buena pro.

También hay 42 obras y servicios en estado de concluidos, de los cuales 19 están concluidos con liquidación y 23 concluidos sin liquidación.

De las obras en ejecución física, los hechos relevantes son similares a los de la región Piura. Respecto a las 29 obras concluidas visitadas se advierte que las construcciones ocasionaron un impacto ambiental no mitigado y no se cumplieron con las metas del expediente técnico.

Las penalidades aplicadas a los contratistas son de aproximadamente 4 millones de soles y existen obras con adicionales de obra por un monto de un millón 278 mil 750 soles.

Penalidades por más de S/3 mllns.

En Lambayeque la Contraloría obtuvo información de 376 obras y servicios, por lo que indica que existen 65 en ejecución, de los cuales 14 se encuentran en ejecución física, 4 paralizadas y abandonadas y 47 en etapas previas (actos preparatorios con buena pro).

Asimismo son 43 obras y servicios en estado de concluidos, de ellos 10 están concluidos con liquidación y 33 concluidos sin liquidación. También menciona que el monto contractual de 13 obras en ejecución física es de 11 millones de soles y de tres obras paralizadas 5 millones 577 mil 181 soles. Cabe indicar que las penalidades a los contratistas son de 3 millones 559 mil 200 soles y existen obras con adicionales por 178 mil 862 soles.