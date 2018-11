Choque entre tico y motocicleta deja dos heridos [VIDEO]

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la cuadra 7 de la avenida Parinacochas, ubicada en el distrito de La Victoria. El choque dejó como saldo dos personas heridas.

El vehículo tico, de color amarillo y de placa A5M-240, quedó con leves daños en la parte delantera. Según la conductora de este automóvil, este accidente fue causado por la velocidad excesiva en la que iba la moto lineal. A pesar de que le tocó bocina, esta no se habría detenido.

Sin embargo, durante la transmisión de Panamericana, una mujer que el parecer habría estado presente cuando tuvo lugar el impacto culpó directamente a la conductora.

La mujer que estaba conduciendo el tico dijo que el motorizado le dijo que le pagara y que no se preocupe por nada. ‘‘No tiene licencia, no tiene brevete, no tiene SOAT el chico’’, dijo la mujer para el medio.

Asimismo, cuando se le preguntó ella afirmó no haber ingerido ninguna bebida alcohólica.

Algunos testigos indicaron que las dos personas que iban a borde de la motocicleta quedaron tendidos en el suelo, uno de ellos sangrando de su pierna. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos. Los familiares de los jóvenes también se acercaron al nosocomio a donde fueron llevados.

Según estadísticas de Seguridad Ciudadana, informe hecho por el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI), solo entre enero y marzo de este año se registraron 20,697 accidentes de tránsito.