Captan a trabajadores del Segat arrojando basura en calles de Trujillo

Priscila Reyes Paredes

Trujillo

Dos trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) fueron captados en un vídeo arrojando basura en plena vía pública. Este registro fue publicado por el regidor Pablo Penagos Ruzo en su cuenta de Facebook, donde escribió: “Situación inaceptable, señor alcalde, estos ‘trabajadores’ de SEGAT deben ser inmediatamente despedidos y denunciados penalmente por delito contra la salud pública”.

En comunicación con La República, Penagos expresó que el lunes (hoy) se reunirá con el gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo para determinar las acciones que tomará al respecto. “Espero que se identifique a esos malos trabajadores. He solicitado al gerente del Segat que los identifique y tome la acción correctiva que corresponda. Le he pedido el día lunes visitarlo para ver qué acción va a tomar respecto a esta situación. Tienen el uniforme, tienen los carritos, justamente de eso se trata, de identificarlos. Ahí está el vídeo. Y mañana me reuniré con Fernando (Díaz Alarcón) para ver qué acción se tomó”, manifestó Penagos Ruzo.

En el vídeo se escucha a una persona reclamar a los trabajadores por arrojar la basura en un lugar donde, irónicamente, en una pared blanca dice: “Prohibido botar. Bajo pena de multa. Ordenanza Municipal 003. SEGAT”. Y es que en la ordenanza municipal Nº 003-2008, en el punto 5 del artículo 34, se menciona como situaciones que ponen en peligro la salud y la higiene pública a “Verter desechos sólidos y líquidos sobre áreas privadas y/o vías públicas y sobre áreas no debidamente autorizadas”.

Por su parte la regidora provincial Rocío Taboada Pilco sostuvo que Díaz Alarcón debe iniciar una investigación, y a su vez el subgerente de Limpieza Pública eleve los informes correspondientes y se sancione a quienes se deba.

“Se supone que estos carritos, si están llenos, para que puedan continuar con el trabajo debe alguien venir y recoger y llevárselos. Yo me imagino que eso será responsabilidad de Veolia. Vemos cómo ni siquiera por Veolia ni por el Segat las cosas se pueden hacer bien. El Segat tiene que responder. Tiene que investigarse y yo no creo que las personas por iniciativa propia estén echando los escombros ahí. Ahí tiene que haber un responsable. ¿Quién ha dado la orden para que se arroje la basura en esos puntos críticos? Habrá que ver”, enfatizó la concejal de oposición.