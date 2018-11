San Miguel: Mujer que fue humillada y discriminada por extranjero cuenta su verdad

Horas antes evidenciábamos un evento de discriminación por un ciudadano colombiano, identificado como Luis Alfonso Walteros Castellano, en contra de una mujer dentro de un edificio de San Miguel. Ahora, la víctima revela detalles del suceso en la que fue humillada.

Alejandra Mendoza, quien fue agredida verbalmente por el extranjero el lunes 12 de noviembre, contó que la discusión se inició al promediar las cinco de la tarde cuando escuchó que alguien tocó la puerta.

Minutos después la mujer llamó al personal del condominio para que la ayuden a revisar los pasadizos. Fue entonces, que los hombres de seguridad vieron al colombiano haciendo señas desde una torre diferente, no obstante, cuando le preguntaron a la mujer si lo conocía, ella respondió que no.

“Yo estoy procediendo a retirarme, conversando lo normal con el personal del condominio diciendo ‘qué extraño’. Entonces ( el extranjero) baja desde donde está él y se dirige al noveno piso donde estoy yo y se encontró en el primer piso con el personal, pero subió de una manera muy matonezca, muy violenta, a insultarme, a decirme quién me creía yo, que soy una ‘chola’, una ‘india’, una ‘peruana de mier**’. Yo me quedé sorprendida porque es la primera que veo al señor, no lo conozco. Se comportó de una manera tan violenta y grosera, que si el señor de seguridad no estaba ahí, tal vez hasta me agredía físicamente, ¿no?”, narró al programa Beto a Saber la afectada, quien además reveló que el sujeto habría estado en estado de ebriedad.

Mendoza dijo que ya interpuso la denuncia contra Walteros Castellano en una comisaría de San Miguel, y además está en proceso de averiguar el estatus migratorio del colombiano, para ello se apersonará hasta las oficinas de Superintendencia de Migraciones y también se contactará con Interpol.