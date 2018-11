Asesino de la niña de Barranca tenía antecedentes de acoso a escolares

Por: Alexis Velásquez y Tito Virú

La población de Puerto Supe, ubicada en la provincia limeña de Barranca, vive entre el horror y el desconcierto por la revelación de los detalles que rodean la muerte de la pequeña K.Y.M.P.

A la niña de 10 años primero la secuestraron, luego la ultrajaron y finalmente la asfixiaron poco a poco hasta que murió. Ocurrió entre el sábado y el domingo últimos.

Los forenses aseguraron que sufrió una “larga agonía” y que ni aun así logró la piedad de sus asesinos.

Uno de sus verdugos, una vez detenido, relató con toda frialdad hasta los mínimos detalles de su acción y se mostró, según quienes lo interrogaron, “plenamente consciente de lo que había hecho”.

Hasta aquí, el horror; el desconcierto vino cuando se confirmó que el asesino confeso Julio César Arquinio Giraldo (21) dijo que casi “sintió placer” al momento de cometer el horrendo crimen.

Frialdad de un asesino

–¿En que lugar secuestraste a la menor?, preguntó la PNP.

–Por el grifo Primax hay un callejón, yo estaba con Wilmer. La menor en ese momento se encontraba vendiendo gelatinas. Fui yo quien la subió a la mototaxi. Ella forcejeaba.

–¿Hacia dónde la llevaste?

–Por la Capilla, a una casa vieja. Ahí le amarré las manos y la boca hasta el día siguiente. Yo me fui con Wilmer (su primo). Ese mismo sábado quemé castillo. Me puse a tomar hasta el domingo en casa de Julio Morado. De ahí fui donde Jhonny. Como había cobrado fuimos a una pollería. Luego me corté el cabello y me quedé dormido. A las 5:00 de la tarde volví con Wilmer a la casa vieja (donde estaba la niña).

Según los resultados de la autopsia, la pequeña sufrió violación sexual, fue golpeada y murió por un edema pulmonar tras ser asfixiada.

La menor fue buscada por sus familiares, profesores y compañeros de la institución educativa Nº 20790.

El lunes la encontraron sin vida en una acequia, cerca del cementerio Los Anitos.

Julio Arquinio fue identificado gracias a las imágenes de unas cámaras de videovigilancia que captaron a la menor cuando era subida a viva fuerza al mototaxi color azul, de placa 3004-3F, conducido por Wilmer, de 17 años.

Crimen se pudo evitar

De acuerdo con las autoridades, Julio Arquinio Giraldo tiene denuncias por tocamientos indebidos, extorsión y secuestro. Tenía antecedentes con escolares que captaba a través de Facebook.

Uno de los casos ocurrió en octubre del 2017.

La madre de una menor de 14 años lo denunció. El agresor conoció a la adolescente y luego empezó a acosarla en las inmediaciones de su casa.

Posteriormente, le realizó tocamientos indebidos en un mototaxi. Luego de estos actos, él la extorsionó pidiéndole dinero a cambio de no contarles nada a sus padres.

Un año antes, en el 2016, este sujeto había hecho lo mismo con otra menor de 14 años. También la captó por Facebook y consiguió su número para amenazarla. La Policía no descarta también su participación en la violación y el asesinato de R.B.A.C. (17).

“El crimen de Kelly pudo haberse evitado si este sujeto hubiera purgado prisión”, dijo Celedonio Marino Matta Páucar (31), padre de la menor.

Recordó que en su primera versión ante la Policía, el imputado se contradijo, por lo que consideró que Arquinio “sabía lo que había hecho: matar a la niña para que no hable”. Espera justicia.

Claves

- ‘El monstruo de Barranca’ será trasladado al penal San Judas Tadeo de Carquín, en Huacho. La Policía sigue con las investigaciones; mientras que la Fiscalía elevará todo lo actuado al juez para determinar la prisión preventiva.

- La Policía y el Poder Judicial hicieron un llamado a los pobladores para mantener la calma. El martes, una turba de moradores atacó las instalaciones la Corte de Justicia de Barranca.

Conmoción de todo un pueblo

- “Hijita, no me dejes. Por favor, sáquenla”, pedía Gloria Luisa Páucar Ramos (27) entre sollozos, y los brazos de su esposo apenas podían contenerla. Una muchedumbre observaba el momento en que los operarios del cementerio introducían el pequeño féretro que guardaba los restos de su hija en la tumba. “Hijita, no me dejes”, suplicaba. La dolorosa escena dejó sin aliento a quienes acompañaron a la familia de K.Y.M.P. al cementerio San Pedro de Puerto Supe.

- Más temprano, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta pidió “la máxima sanción para que sirva de ejemplo. No vamos a permitir que se arrebate la vida de las niñas o niños”, dijo tras llevar ayuda a la familia.