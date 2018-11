Aráoz niega negociación con Fuerza Popular para evitar vacancia presidencial

Tacna. La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, negó que su acercamiento al fujimorismo en 2017 tuviera como fin buscar apoyo de la bancada de ese partido para evitar la vacancia presidencial o lograr respaldo a cambio de favores políticos. Sostuvo que su intención era tender puentes de gobernabilidad.

Hace dos días, Aráoz declaró desde las 15:00 horas ante un equipo del fiscal José Domingo Pérez. Recibió a los fiscales en su oficina en Palacio de Gobierno para explicar las reuniones que habría tenido con Vicente Silva Checa, exasesor de Keiko Fujimori.

"Yo me he reunido con un amigo, una persona cercana a la señora Keiko Fujimori, para buscar gobernabilidad. No estoy hablando de temas de corrupción. Lo que estábamos buscando era un diálogo entre la señora y el que era presidente, Pedro Pablo Kuczynski", puntualizó.