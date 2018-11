SJM: Identifican a hombre acusado de dopar, robar y violar a 3 extranjeras [VIDEO]

Tres mujeres venezolanas denunciaron que fueron dopadas, violadas y asaltadas por parte de un sujeto en San Juan de Miraflores. No obstante, una de ellas lo ha reconocido y además ha aparecido una nueva víctima que revela el modo de actuar del acusado.

Se trataría de Jonathan Walter Iglesias Valera, quien ya cometió delitos similares por lo que es conocido por la Policía Nacional como “El pepero de Lima Sur”. Él presenta cinco denuncias en Lima y una en la ciudad de Chepén, en La Libertad.

De acuerdo al testimonio de un joven de 23 años a Panamericana Televisión, él se contactó con el acusado a través del aplicativo para citas Tinder y tiempo después acordaron encontrarse en su casa en Villa El Salvador.

Ahí, ambos conversaron durante algún momento y Jonathan Iglesias le ofreció beber una botella de vino que había traído consigo. Un lapso más tarde le pidió que le preste su baño, fue en ese momento cuando el denunciante perdió el conocimiento.

Él solo recuerda que después despertó en una discoteca junto a dos hombres donde forcejeó con Iglesias Valera para evitar que le arrebate su billetera. El universitario despertó tirado en una carretera y fue ayudado por un taxista a retornar a casa para luego poner la denuncia. En total, el delincuente logró robar un celular valorizado en mil soles, ciento diez soles de su bolsillo, un televisor de 43 pulgadas y mil ochocientos soles que se encontraban en el cuarto de su madre.

Conocida su identidad, la víctima de violación pide que se capture cuanto antes al sujeto para que no haga sufrir con sus fechorías a otras personas.

“Claro que lo quiero ver detenido por todo el año que me hizo, no solo a mí sino también a otras las víctimas porque yo no me imagino todo el esfuerzo que uno hace para que venga otro a quitarle lo poquito que tiene, no es justo”, dijo la joven venezolana.