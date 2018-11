Metropolitano: crean evento para no usar el servicio este jueves por alza de pasajes

En Facebook, el grupo "Ley Pulpín" creó un evento en el que hace un llamado a los ciudadanos para que este jueves no utilicen el servicio del Metropolitano, como medida de protesta contra el alza del pasaje que ha generado gran molestia en los usuarios.

A esta medida se sumó una manifestación que se realizó esta mañana en la Estación Naranjal, donde usuarios del Metropolitano pidieron al alcalde electo Jorge Muñoz evaluar las soluciones inmediatas para solucionar este problema.

En la descripción del evento en Facebook, los organizadores convocaron a los usuarios del Metropolitano a no utilizarlo este jueves para que se sienta la ausencia de los pasajeros pues consideran que el alza de los pasajes es un abuso. Y responsabilizaron al actual alcalde Luis Castañeda por esta situación.

"El servicio del Metropolitano en Lima es pésimo, ha colapsado, largas colas para subir a bus, desorden en los servicios, no es notoria la renovación de buses, los choferes no respetan los paraderos, no hay horarios fijos, los orientadores son un desastre", se lee en el evento en Facebook.

Por su parte, el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la situación del Metropolitano y alertó que por un "tema contractual" el servicio podría dejar de funcionar en los próximos meses.

"La profundidad de los problemas es impresionante. Cada vez que voy viendo un papel más me encuentro con que hay muchas cosas. Ha habido un desgobierno total con relación al Metropolitano y el problema tarifario es uno de tantos", declaró la futura autoridad municipal.

Como se recuerda, los operadores del sistema han acordado incrementar la tarifa de S/2.50 a S/2.85. Aunque el alza debió entrar en vigencia desde el 1 de noviembre, sin embargo se postergó hasta el 7 de noviembre debido a que la empresa de recaudo necesitaba tiempo para calibrar las máquinas de cobro.