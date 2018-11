Exrectores UNSA afrontan juicio por corrupción

Roberth Orihuela

Los exrectores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rolando Cornejo Cuervo y Valdemar Medina Hoyos, fueron los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado Unipersonal de Corrupción de Funcionarios, que ayer empezó a operar en la Corte de Arequipa.

El juez Max Bengoa Valdiglesias instaló el juicio oral contra los exrectores por el delito de peculado doloso. Se les acusa de hacer mal uso del dinero de la UNSA, al destinarlo al club Atlético Universidad.

El magistrado escuchó los alegatos de apertura de la fiscalía, que sostiene que, entre 2003 y 2006, cuando era rector de la UNSA Rolando Cornejo y Valdemar Medina su vicerrector, desviaron indebidamente fondos para el Atlético. Para ambos se piden ocho años de prisión. El juicio oral continuará el próximo 15 de noviembre.

Pero este no será el único caso que tramitará este juzgado. El presidente de la corte, Eloy Zamalloa, manifestó que, al menos 84 casos de corrupción, pasarán a ser tramitados por el juez Bengoa. “La mayor ventaja será que varios casos emblemáticos serán juzgados con celeridad. No decimos que en favor o en contra, sino que no habrá demora”, explicó.

Por ejemplo, el juicio sobre el caso de la carretera Arequipa-La Joya, que involucra al expresidente regional Juan Manuel Guillén y otros 17 funcionarios, podrá instalarse en diciembre. Primero, fue programado para diciembre de 2019, luego se pasó para junio de 2019, pero con la creación del nuevo juzgado de corrupción se realizará antes. ❧