Hombre que amenazó de muerte a sus hijos es liberado [VIDEO]

Pedro Miguel Sánchez Escobar, de 35 años, quien recientemente amenazó con matar a sus tres hijos si es que su pareja no regresaba con él, ha sido liberado por la 8° Fiscalía de Lima Norte.

Él había sido capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que a través de una llamada telefónica le dijo a su expareja Lesly Jhennifer Román Correa (40) que debía ir a la casa, ya que le debía muchas explicaciones.

‘‘Tus hijos están acá conmigo, tus papás también. No hagas que me vuelva loco. Me tienes que aclarar muchas cosas. Te juro por mis hijos que si no vienes vas a encontrar cuatro desgracias, te lo juro’’, se puede oír amenazando al sujeto. Él pensaba atentar contra la vida de los niños de 12, 8 y 4 años, así como también contra la suya.

En ese momento ellos se encontraban encerrados en su vivienda, ubicada en el distrito de Comas.

Sánchez Escobar y Román Correa habían estado casados por 14 años. Al parecer él no quería aceptar que la madre de sus hijos había comenzado una relación con alguien más, motivo por el cual la amenazaba para volver.

Cuando el hombre fue capturado, en su poder se encontraron una pistola y un sobre de veneno para ratas. Él incluso ya tenía una licencia para poder portar armas.

Ambos ya se habían denunciando mutuamente por violencia familiar desde el 2016

A pesar de las amenazas, la pistola y el veneno hallados en su poder y las medidas de protección que desobedeció, Miguel Sánchez ha sido liberado. Incluso vive cerca de la mujer y sus hijos.