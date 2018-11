Mujer denunció que taxista la dopó y secuestró, pero la Policía no hizo nada [VIDEO]

El peligro para las mujeres no cesa. Una joven, identificada como Isabel, denunció que el conductor del taxi en donde iba la dopó y secuestró. Por si esto no fuera suficiente, cuando se acercó a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente, la Policía Nacional del Perú (PNP) no le prestó atención.

El taxista debía trasladar a la víctima desde el distrito de San Juan de Lurigancho hacia Ate Vitarte. Sin embargo, cuando esta despertó esta se encontraba en la playa La Herradura, ubicada en Chorrillos.

Según indicó para Latina, la mujer estuvo inconsciente durante el viaje, motivo por el cual desconoce qué cosas pudo haberle hecho el hombre, identificado como Anderson López Aracca.

Al momento de despertar le preguntó al conductor qué estaban haciendo en ese lugar y también le reclamó sus pertenencias, entre las que se encontraban su celular y dinero.

De acuerdo a lo dicho por la víctima, el sujeto no quería dejarla bajar del vehículo. Ella incluso le indicó que podía taparle los ojos para que pueda irse sin que vea nada, pero él no accedió. ‘‘Ya fuiste, flaquita. Ya perdiste’’, le dijo el sujeto, mientras le tocaba su pierna cuando manejaba.

Isabel se vio forzada a lanzarse del auto en movimiento cuando pasaban por los Pantanos de Villa, puesto que temía por su vida.

Sin embargo, cuando buscó ayuda en la comisaría de Chorrillos, no la encontró. La víctima ha dicho que el comisario no permitió que pase por el médico legista. Un teniente incluso le dijo: ‘‘Nosotros no vemos lo que vaya a pasar a futuro, sino en el instante’’.

Anderson López Aracca ya cuenta con más de tres denuncias de este tipo, no obstante él aún camina libre por las calles.