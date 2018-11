San Martín: hospital de Rioja no administrará sus propios recursos [VIDEO]

Después de 20 años, el Hospital II - I de Rioja (región San Martín) dejará de administrar sus recursos propios, tras la ejecución de un proyecto piloto de Moyobamba, el cual sugiere la conversión de las unidades ejecutoras por territoriales.

En una entrevista exclusiva para diario La República, el encargado del Cuerpo Médico de Rioja, Jorge Silvestre Cosi rechazó la medida considerándola de ser una limitación para todos los trámites que deben realizar a diario para el buen funcionamiento del nosocomio.

Indicó que al igual que sus colegas, se siente disconforme con la decisión del gobierno, explicando que al verse “obligados” a realizar trámites en Moyobamba, todas las gestiones demoraran más de lo debido. “Completamente en desacuerdo, tanto las limitaciones funcionales que tenemos en el hospital más el trámite burocrático que debemos que tener en cuenta”, explicó.

Asimismo, informó que la medida no les ha sido comunicada por las autoridades, si no por terceras personas. Respecto a si la Gerencia de Salud conoce sobre el desabastecimiento que sufre el hospital en cuestión de recursos, dijo que sí, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada.

Siendo así, se encuentran a la espera de una respuesta por parte de la Red de Salud, puesto que han enviado una carta a la mencionada entidad. El próximo 6 de noviembre participaran de una reunión que contará con las autoridades correspondientes, en donde esperan expresar su disconformidad con la medida a efectuar.