San Martín: mujer sufre ataque de epilepsia y cae a fogón [VIDEO]

Una mujer diagnosticada con epilepsia sufrió quemaduras de tercer grado en el 10% de su cuerpo, luego de que tuviera un ataque en el momento menos indicado: justo cuando preparaba los alimentos en medio de un fogón. Para su mala suerte nadie se encontraba en el domicilio, por lo que nadie pudo retirarla de las brasas ardientes.

El desgraciado accidente ocurrió en el centro poblado Pacaypite, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba (región San Martín).

El médico encargado de administrar el tratamiento para Nanci Huamán Pariacurí (24) indicó que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar su integridad.

“El seguro integral le va a dar sus antibióticos, las intervenciones quirúrgicas, pero no contamos con vendas, guantes. En el hospital de Rioja estamos con desabastecimiento de insumos, por ello el familiar tiene que apoyarnos. Acá hacemos un gran esfuerzo para dar solución, sino hubiera terminado derivada en Lima”, explicó.

Sin embargo, el calvario parece interminable, debido a que la pareja de la fémina, Santiago Pastor Huamán, contó que no tiene recursos para cubrir algunos gastos extra que supone la recuperación, por lo que clamó por ayuda económica.

“No tengo recursos, ya se me acabó el dinero. La gente me ha prestado, ahora no me queda nada. Pido apoyo. Desde el martes estoy acá”, imploró.

Cabe indicar que Rioja se encuentra a horas de Pacaypite, de donde son naturales.