Menor de un año sufrió graves quemaduras en el cuerpo por explosión de módem de internet [VIDEO]

Una niña de un año y ocho meses sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo luego de que se desatará un incendio en su vivienda por la explosión de un módem de internet. La tragedia ocurrió en Chimbote.

La menor sufrió graves quemaduras en la pierna derecha y muñeca debido a la explosión de un módem de internet que desencadenó un incendio en su vivienda en Chimbote. La pequeña necesita ser transferida hacia Lima para ser atendida por un especialista porque ya no puede ser hidratada debido a que los galenos en Chimbote no encuentran sus venas.

Katherin Quesada, madre de la menor afectada, señaló que el fuego se originó en su inmueble debido a que el móden de internet recalentó y explotó originando que en pocos minutos las llamas afectaran a su hija y a su hogar.

Tras la explosión, la abuela de la menor acudió al rescate pero la niña ya tenía quemaduras graves en piernas, torso y otras partes de su cuerpo. "He corrido a auxiliar a mi nieta pero ya estaba por su pies la candela. Me he salido con mi nieta llevándola a la posta", señaló.

La menor se encuentra en el hospital la Caleta, donde se le ha brindado todos los cuidados para su pronta recuperación . Mientras tanto la comisaría de Alto Perú han iniciado las investigaciones para corroborar la certeza del incendio.