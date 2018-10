Piura: solo dos playas son aptas para los turistas, según Minsa

A poco de un nuevo verano, los turistas de todos el Perú aguardan, principalmente, para acudir masivamente a las playas norteñas. Piura se erige como uno de destinos más atractivos. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud (Diresa), a través del despacho de Regulación y Fiscalización Sanitaria, informó que solo dos playas cumplen los parámetros para ser consideradas como aptas para los bañistas: Chulliyachi y San Pedro, en la provincia de Sechura.

Ambas superaron los criterios técnicos dispuestos en las evaluaciones técnicas de la directiva sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa), donde se establece la clasificación de playas saludables y no saludables.

En tanto las playas de Ñapique y Matacaballo, y la represa Los Ejidos fueron catalogadas como no saludables, por no cumplir con la limpieza.

“La represa Los Ejidos no es considerada una playa; es sólo agua estancada y no es saludable. Además, no existen depósitos dónde colocar la basura, no hay servicios higiénicos por lo que se ha detectado mediante evaluación gran cantidad de residuos fecales y esto la hace no apta para el baño y la recreación”, manifestó el titular de Regulación y Fiscalización Sanitaria, Miguel Ruiz Gómez.

Además, las autoridades mantienen su preocupación ante un posible aumento de afecciones a la piel. Al respecto, Ruiz Gómez hizo hincapié en la necesidad de tener un adecuado cuidado ante el inclemente sol.

“Les hacemos el llamado a no exponerse mucho tiempo al sol, especialmente en las horas donde se presenta mayor radiación”, dijo.