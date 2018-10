Resolverán contrato de operadores del Metropolitano

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Protransporte, informó que ha iniciado un procedimiento legal para resolver los contratos de concesión de los operadores del servicio de transporte público conocido como Metropolitano.

La decisión se tomó, explica la entidad, tras una serie de incumplimientos contractuales por parte de los operadores del Metropolitano, por ejemplo, no tener capital social, no haber inscrito los buses al dominio fiduciario y el riesgo de insolvencia de por las deudas que registran.

Indica además que los incumplimientos están sustentados en “informes técnicos y legales de la Contraloría General de la República y el Supervisor de Contratos de Concesión del municipio de Lima, Invermet”.

Los operadores Lima Vías Express, Transvial, Perú Masivo y Lima Bus Internacional tienen un plazo de 45 días hábiles para subsanar estos incumplimientos.

Raúl Fernández, asesor jurídico de Protransporte, señaló ayer que el servicio del Metropolitano está asegurado.

Según dijo, Protransporte está facultado para asumir la operación del sistema en el caso que los concesionarios decidan no continuar prestando el servicio. "Tenemos los patios, personal en los patios, estamos facultados para operar directamente".

"Los usuarios no estarán sin buses, el servicio continúa. El servicio no tiene que afectarse, los operadores no dejan de operar hasta que se transfieran a un nuevo operador".

Fernández remarcó que Cofide, a través del banco Interbank, prestó dinero a los operadores para la compra de buses. Sin embargo, los operadores no han pagado a Cofide la deuda de 900 millones de soles. A esto se refiere el tema de la insolvencia.

Asimismo, uno de los cuatro operadores mantiene un capital social menor de 3 millones de dólares. "Ellos tienen que mantener un capital de 3 millones de dólares hasta que dure toda la concesión". Otro incumplimiento es no haber inscrito los buses en el patrimonio del fideicomiso.

empresa responde

A su turno, José Díaz León, gerente general de Lima Bus, señaló que los concesionarios no han caído en incumplimientos. "Desde que empezó la operación en el 2010 la MML ha cometido una serie de incumplimientos poniendo en riesgo el sistema como no haber extendido la ruta".

Esto significa que no se amplió el Metropolitano desde Naranjal hasta Carabayllo, no se retiró a los vehículos que hacen competencia desleal y que quitan al sistema alrededor de 200 mil usuarios diarios en el norte y en el sur.

Y con respecto a Protransporte, señaló que éste no es el encargado de cobrar las deudas. "La deuda la tiene que cobrar los bancos privados y no se ha pagado porque tenemos un 30% de ingreso menos en el sistema debido a los incumplimientos de Protransporte", aseguró Díaz León.

"Deberíamos trasladar 800 mil pasajeros, pero estamos en 570 mil pasajeros. Es un tercio de ingreso que no estamos teniendo y este tercio serviría para pagar la deuda". ❧

LA clave

Raúl Fernández, de Protransporte, recordó que en base a un convenio del 2015 el Ministerio de Transportes se comprometió a financiar la extensión del Metropolitano hacia Carabayllo. "El MEF todavía no ha hecho la transferencia de 400 millones de soles. El expediente técnico está listo desde diciembre del 2017", señaló.

Evaluarán nuevo ajuste tarifario