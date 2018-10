Vicente Díaz: “Hace seis años que me investigan y aún no me acusan”

El empresario y pastor evangélico Vicente Díaz Arce y su esposa Elízabeth Palomino Córdova, sindicados de dirigir una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero, podrían volver a la cárcel si la Sala Penal Nacional confirma el pedido de detención preventiva solicitado por la fiscal de lavado de activos Marita Barreto Rivera.

El 29 de setiembre del 2017, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, emitió una orden de 36 meses de prisión preventiva contra los esposos Díaz Palomino. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones revocó dicha medida por la de comparecencia simple.

La fiscal Marita Barreto sostiene la hipótesis de que el empresario Vicente Díaz y su esposa Elízabeth Palomino encabezaron una red criminal para apropiarse de bienes inmuebles. En su defensa, la pareja explica que se trata de una “persecución”.

Según el expediente fiscal, Vicente Díaz Arce, pastor principal de la iglesia evangélica Restaurando Vidas, requirió los servicios del abogado Rodolfo Orellana Rengifo –imputado como jefe de una organización criminal– para inscribir como suyas las propiedades en los Registros Públicos mediante documentos falsos.

En setiembre del 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que Vicente Díaz, conocido como el 'Rey de Gamarra', y su esposa Elízabeth Palomino registraron operaciones bancarias sospechosas por un monto de 15 millones de dólares, entre 2004 y 2017.

Por esa razón, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención por 36 meses del empresario Vicente Díaz Arce; además ejecutó el congelamiento de sus cuentas y la incautación de 13 inmuebles y 143 tiendas en Gamarra.

A un paso de eventualmente retornar a prisión, Vicente Díaz se declaró inocente, estar enfermo por los juicios en su contra y decidió hablar con La República para contar su prosperidad como empresario de Gamarra, sus vínculos con Rodolfo Orellana y las continuas peleas con su hijo Bruno Díaz Squindo, a quien atribuye todas sus problemas legales.

La Fiscalía lo acusa como cabecilla de una red criminal dedicada al lavado de activos, ¿cuál es su versión?

-Si eso es cierto, ¿por qué la fiscal Marita Barreto no me denuncia hasta ahora? Han pasado casi 6 años de investigación y aún no me acusan. ¿No le parece extraño?

Las autoridades le atribuyen haberse apropiado de inmuebles con documentos falsos, ¿tiene cómo demostrar la legalidad del origen de dichos bienes?

-Eso no es cierto. ¿Por qué tendría yo, supuestamente, que quitarle propiedades a esas personas, si soy el verdadero dueño? Estoy recuperando lo que es mío. Mucha gente se quedó con mis propiedades cuando estuve en la cárcel.

Sin embargo, los agraviados de Gamarra afirman que su empresa les vendió los stands.

-Todo es falso. ¿Cómo les voy a quitar algo que no es mío? Si yo mismo he comprado el terreno y yo lo construí. Lo que pasa es que mi hijo Bruno Díaz usurpó el cargo de gerente y falsificó mi firma aprovechando de que estaba preso. Bruno ha hecho lo que ha querido con mis propiedades. Por esa razón, el Poder Judicial lo sentenció a cuatro años por falsedad genérica.

¿Qué vínculo lo une con el abogado Rodolfo Orellana, hoy preso por dirigir una organización criminal? ¿Cómo lo conoció?

-Rodolfo Orellana solo es una amistad. Él no es mi socio y nunca participé en ninguna mafia. A Orellana lo conozco en el 2012 por intermedio de su padre. Él llegó a mí porque en la puerta de mi casa había un letrero grande que decía: "Oro por sanidad, con milagro y sin dinero". Yo oré por su padre y también por Rodolfo Orellana porque estaba mal del colon y lo sané. Así empezó nuestra relación.

Si no es su socio, ¿cómo adquiere el local de Plaza Arenas por intermedio de Wilmer Arrieta Vega, testaferro de Rodolfo Orellana.

En el 2010 compré Plaza Arenas a 300 mil dólares, cuyo pago se hizo en dos partes con cheque de gerencia y el dueño, según Registros Públicos, era Wilder Arrieta. Pero nunca tuve conocimiento de que este sujeto era testaferro de Orellana, porque en esa época aún no lo conocía. Además, todo estaba en regla. Yo lo compré de buena fe para que funcionara mi iglesia.

- La fiscal de lavado de activos le incautó varias propiedades, incluyendo esta de la calle Inkario, en Surco, como parte de los bienes adquiridos ilícitamente. ¿Por qué se las devolvieron?

- Esta casa nunca debió ser incautada porque la compré hace 55 años, cuando no conocía a Rodolfo Orellana. Nada tengo que ver con una organización criminal. Soy inocente.

Si usted se considera inocente, ¿por qué se acogió al derecho del silencio y se escondió en un cuarto de su casa en Surco para evitar ser capturado.

Los abogados me dijeron que no hable, porque no existía las garantías de un estado de derecho. Y con relación a mi captura, opté por esconderme para salvaguardar mi integridad física.

¿De dónde viene su fortuna?

-A los 20 años ya era millonario. Soy el fundador de Gamarra, el primero que tuvo una tienda, el primero que hizo después una galería, la galería Generales. Yo empecé desde abajo, empecé como ambulante, vendiendo medias de hombre y mujeres, jabones entre otras cosas.❧