Venezolano se habría apropiado de vivienda y ahora la dueña vive en la cochera [VIDEO]

Rosa Jímenez acusó a un ciudadano venezolano de apropiarse de su vivienda de San Borja. Ante esto, la mujer ha tenido que vivir en la cochera, sin poder tener acceso a lo que antes era su casa.

“hace meses no puedo pasar al baño de mi propiedad, no paso a mi cocina ni a mi lavandería. Estamos orinando en baldes. Es una situación horrible”, lamentó la dueña de la casa.

Según contó la mujer, su exesposo alquiló parte de la vivienda a Hermes Johans Gutierrez, ciudadano venezolano, quién habría bloqueado todos los accesos a la propiedad que hasta hace poco albergaba Rosa Jímenez.

En una pieza, la madre de familia habría acondicionado una habitación para ella y sus hijos, además de una cocina y de los servicios higiénicos. Esto después que los ciudadanos extranjeros le negaran el pase a la vivienda donde vivió hace 20 años.

Dicha acción también desató una serie de agresiones por parte de los venezolanos, quienes habrían atacado a Rosa Jímenez por la disputa de la casa ubicada en el Jr. Paseo del Bosque 363, San Borja.

“Están por seis meses, se ponen prepotentes. Hasta con uno de ellos he tenido pleitos y me ha puesto la mano, por lo que llegué hasta el médico legista. Ya me golpearon en el brazo derecho”, sentenció la fémina.

Esta situación ha generado que la dueña de la casa pida garantías por su vida, además de ayuda a las autoridades para que intercedan en la toma de su vivienda.