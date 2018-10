Cinco a la cárcel por prostituir a jóvenes en Arequipa

Una pesadilla fue la que vivieron dos humildes muchachas, cuya única intención era trabajar. Bajo engaños fueron trasladadas a prostíbulos situados en Mina Eugenia en la provincia de Camaná, Arequipa. Algunos de los que les tendieron una trampa, para retenerlas en una red de prostitución, fueron encarcelados por el delito de trata de personas.

La historia parece trillada, pero se repite una y otra vez. Dos muchachas, ahora identificadas con los códigos COTP28 y A-61, fueron en busca de trabajo. La primera acudió a una agencia de empleos de la galería San Pedro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero; la segunda, llegó al local denominado Edgar de la calle Deán Valdivia N.° 415, interior 1, Cercado. Excelentes sueldos, eso sí, como mozas o cajeras en restaurantes; eso fue lo que les prometieron.

COTP28 llegó al centro poblado de Mina Eugenia en enero de este año. Doce horas diarias de "trabajo" que iniciaba con el ocaso y culminaba al amanecer. Obligada a fichar (vender licor) y acompañar a varones. Cuenta que tuvo que soportar que la toquen, mientras era encerrada en apartados donde solo había una cama y una mesa. Sin documentos y sin celular para comunicarse, así soportó aislada más de 15 días.

No muy diferente es el relato de la otra muchacha de 22 años. A-61 narró que era encerrada y vigilada por una mujer. Obligada no solo a fichar, sino a realizar pases (explotación sexual). Vivía con una sola comida por día, el almuerzo. Ambas víctimas detallaron que no eran las únicas retenidas. Luego de reclamos y súplicas, ambas fueron echadas de los prostíbulos con 100 soles de sueldo.

RED CRIMINAL

Los casos fueron investigados por el fiscal Rafael Larco Gigante, quien junto a la Policía armaron el rompecabezas. Lograron dar con la identidad de los presuntos integrantes de la red criminal responsable de captar a jóvenes para explotarlas laboral y sexualmente. Chano Huisa Ccahuana y Wilma Calsín Zapana son sospechosos de captar a jóvenes. Rosa Mamani Pancca y su pareja Richar Ordoñez Medina trasladaban a las víctimas y, a su vez, administraban los prostíbulos. Mariela Abaro Cruz es sindicada de vigilar e instruir a las jóvenes.

El 18 y 19 de octubre, el juez de investigación preparatoria de Camaná, David Sotomayor, dispuso el allanamiento de tres locales, al parecer, regentados por Mamani, Ordoñez y Abaro. Además, ordenó la detención de las cinco personas; sin embargo, las dos últimas fugaron.

El último domingo, el fiscal Rafael Larco sustentó ante el juez David Sotomayor su pedido de prisión preventiva por 18 meses. A los sospechosos, les espera una posible condena de 20 años y, ante los hechos e indicios, el magistrado aceptó el requerimiento.