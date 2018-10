La IE Santa Isabel de Huancayo entre los ocho mejores de Latinoamérica debate escolar “expresarte 2018”

El emblemático colegio Santa Isabel de Huancayo logró figurar entre los ocho mejores de Sudamérica, Tras la gran final del Torneo Internacional de Debate Escolar “Expresarte América 2018”, que reúne a los mejores oradores de América Latina.

El torneo reunió a más de 200 escolares, profesores asesores y jurado, provenientes de países como Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Ellos simularon, como los congresistas de la República, la función de representación y debatieron sobre temas de interculturalidad y preservación del medio ambiente.

El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, estuvo en el evento e indicó, “Me siento orgulloso de que Junín esté muy bien representado por la IE Santa Isabel, ya que el nivel de esta competencia es muy elevado. No me sorprendería que los estudiantes se revelen como los nuevos líderes de la región teniendo en cuenta su nivel de preparación. Yo los felicito porque haber llegado hasta la etapa internacional, no es casualidad, sino es la respuesta al esfuerzo de alumnos, profesores, padres y toda la comunidad educativa”

Cabe señalar que en esta edición de “Expresarte 2018”, la IE Santa Isabel logró ocupar el puesto siete en la etapa internacional. Asimismo, logró clasificar la etapa nacional y ganar la etapa regional del Torneo de Debate que organiza, desde el 2010, el colegio “Los Alamos” de Lima para fomentar la investigación, el pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto.

Por su parte, la docente y entrenadora del equipo, Gloria García Altés, manifestó estar orgullosa de sus alumnos y agradecida con la comunidad educativa y la coorganización de este tipo de deportes académicos de parte del congresista Moisés Guía Pianto.

El alumno isabelino, Jeferson Flores Salas, también agradeció el apoyo de la comunidad educativa y al congresista por Junín. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades para prestar más atención a los colegios nacionales: “Este tipo de competencias requieren inversión en docentes y entrenadores, entre otras cosas. A veces, los colegios nacionales somos relegados y lo que vemos en estos encuentros es que los colegios privados están muy bien representados”.

El Congresista por Junín condecoró a la IE “Batancura” de Chile que obtuvo el primer puesto y como uno de los mejores de Latinoamérica al imponerse sobre las demás instituciones educativas de cuatro países. En sus declaraciones, reconocieron que el nivel de preparación de los participantes de Perú es óptimo.

En representación de nuestro país, participaron las instituciones educativas “Alpamayo” (Lima), “Latino” (Pacasmayo), “Turicará” (Piura), “Vallesol” (Piura), “Mateo Pumacahua” y “Carrión” (Cusco), “Simón Bolivar” (Tarapoto), “Santa Isabel” (Huancayo), “Francisco San Román” (Juliaca) y el Colegio de Alto Rendimiento (Huánuco).