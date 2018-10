Padres de familia lanzan piedras a fiscal y directora de escuela [VIDEO]

Los padres de familia de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” N° 30172 de Huari, del distrito de Huancan, lanzaron piedras a la unidad vehicular del Ministerio Público, cuyo interior se encontraba la fiscal de turno, acompañada de la directora Aydé Yarupaita Campos, quienes llegarían para reponer a la directora a la institución.

Hace dos meses atrás los padres realizaron un plantón en exteriores de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), en rechazó a la resolución que ordena, la restitución de la profesora Aydé Yarupaita Campos, como directora, debido a la normativa Nacional del Ministerio de Educación donde señala que debe retornar a su institución de origen.

Aunque esta decisión no fue del agrado de los padres de familia, que desde primeras horas de la mañana se reunieron en el plantel, a la espera de la llegada de la directora y fiscal. “Nos informaron que el día de hoy llegarían, pero no lo permitiremos. Los padres, profesores y alumnos, tuvimos problemas con la directora y la UGEL tiene el conocimiento, además hasta el momento, no ha realizado ninguna rendición de cuentas, sobre el dinero enviado por el estado, para el mantenimiento de la escuela” señaló Mariela Quispe, presidenta de APAFA.

A la llegada de la directora Aydé Yarupaita y la fiscal, los padres lanzaron varias piedras a la unidad vehicular que las transportaba retrocediendo y alejándose del lugar. “estaremos aquí y evitaremos el ingreso de la directora, lo dijimos y no entienden las autoridades que no la queremos aquí” señaló Edmundo Ninacorta, padre de familia

El docente Aquiles Salazar habría sido nombrado como el informante de la escuela, desde el mes de agosto, por ello los padres y docentes solicitaban que al no contar con director(a), él pueda asumir la dirección en los últimos meses de año escolar.