Arequipa: Hinojosa denuncia ensañamiento en su contra y sostiene que denuncias no lo amedrentarán

El ex gerente de Seguridad Ciudadana de Arequipa, Marcos Hinojosa, salió al frente para defenderse de la investigación que el Ministerio Público ha abierto en su contra por presuntos cobros de coimas. Señaló que hay personas que lo quieren ver en la cárcel.

Según dijo, muchas personas presentaron más de 60 denuncias en su contra, que según dice son por ordenar el cierre de prostíbulos. Esto luego que ayer la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios formalizara una denuncia en su contra por presunto cobro de coimas a los centros nocturnos para no clausurarlos.

La denuncia de estos cobros nace el 2015 cuando Abdon Rodrigo Cáceres, presidente de la Asociación de Empresarios de Centros de Esparcimiento y Eventos de Arequipa, ingresó un documento a la Municipalidad Provincial de Arequipa informando que Hinojosa pedía dinero para no cerrar los nigth clubs. Según la denuncia, la comuna habría hecho caso omiso al documento. Respecto a ello el exfuncionario dijo que ese documento solo tiene un sello y no una firma o algo que acredite que sí ingresó al municipio.



Incluso señaló que el presidente de la asociación tendría denuncias en otros países. "Voy a enfrentar la denuncia, si no hubiera hecho nada (clausurar prostíbulos) no estaría en estos procesos, ellos se enriquecieron, ellos tienen casa en la playa. Me quedan cuatro denuncias, las otras fueron desestimadas por falta de pruebas", sostuvo.



Acusó también que este tipo de denuncias fueron fomentadas por un regidor que en su momento fue candidato. “En algún momento fue un regidor pegalón de su esposa delante de su menor hijo y que se escapo de la policía, pero el objetivo no era yo sino Alfredo Zegarra. ¿En que cabeza puede entrar que yo gerente quiera robar 17 motos?, se hicieron cinco peritajes técnicos y no falta ni un miligramo de gasolina”, agregó.