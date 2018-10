Madre ratifica denuncia por tráfico de bebé

Haydee Meza

Cusco

La madre de la niña víctima de ultraje sexual, a quien le arrebataron su bebé que dio a luz en el hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani, dio su testimonio a La República.

Aidee Mamani Quincho ratificó que las técnicas en enfermería Benedicta Pacori Quispe, Yrma Castillo Zapata y Brigitte Sara Rodulfo Castillo, en febrero del 2017, luego que su hija dio a luz a su bebé, se constituyeron en su vivienda y, tras reprocharle su pobreza, le dijeron que una doctora estaba interesada en su nieta.

“Nos hablaron, pero no sabía lo que querían, fui al otro cuartito. Al regresar, tenían al bebé y salieron a la calle. Me colocaron 500 soles en el bolsillo de mi chompa y se llevaron al bebé. Las buscamos en plena lluvia y no las ubicamos”, narró.

La mujer asegura que interpuso la denuncia y, con la ayuda de trabajadoras del hospital (Dunia Rodríguez Flores y Delia Apaza Mamani), logró que le devuelvan a su nieta.

La Fiscalía de Trata de Personas solicitó 28 años y cuatro meses de prisión para las imputadas. El proceso está en etapa de juicio oral en Canchis.

La madre demandó que el fiscal Sergio Coacalla Calla, que investiga la violación sexual a su hija, se inhiba en el caso, porque sería cuñado de Yrma Castillo, una de las procesadas. ❧