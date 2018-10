Colaborador eficaz: Tía Pocha le entregaba la coima a Hinojosa

Elmer Mamani

Funge de una simple vivienda en la penúltima cuadra de la Av. Independencia, pero es un prostíbulo. Dos cuadras abajo, en la Av. Alcides Carrión, hay otro local en que se practica el mismo oficio. Empezando la Av. Dolores, una casa tiene su reja media abierta. “Ese es otro 'chongo'. Tú entras, tocas el timbre y es un puterío”, explica la persona que conoce bien este negocio.

El informante, a quien llamaremos en adelante Pablo, nos hace un breve tour por los principales puntos del meretricio arequipeño. Pasamos por la calle Villalba, la calle Nicolás de Piérola y terminamos en la Av. Mariscal Castilla, allí donde se ubican dos de los meretricios más 'reputados' de la urbe: “Amanecer”, hoy Eclipse, y “El África”.

Al primero de ellos Pablo lo conoce muy bien. Fue parte del círculo de trabajadores bajo las órdenes de quien regentaba dicho local, la mítica Tía Pocha, figura que recae en Andrea Amparo Tapia Velásquez, de 67 años. Producto de que en ese negocio, y otros similares, se ejerció ilegalmente el meretricio, habría amasado toda una fortuna. De eso fue testigo Pablo, quien ahora tiene un trabajo que no infringe la ley.

Amparo Tapia, sus hijos y yernos están a punto de afrontar un juicio por el delito de lavado de activos. La Fiscalía pide para ellos una pena de 10 años de cárcel. Pablo es parte clave en el caso. Se convirtió en colaborador eficaz y no solo dio cuenta al Ministerio Público de cómo operaba y se generaban las ganancias con el ejercicio de la prostitución en el Amanecer, sino también acusa a Marcos Hinojosa, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial, de cobrar cupos a ese local y a otros meretricios para que funcionen sin problemas.

UNA CONDENA

Pablo se declaró culpable del delito de lavado de activos. Fue sentenciado en octubre de 2017 a tres años de cárcel suspendida. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos comprobó que “formó parte de las actuaciones realizadas por Amparo Tapia”. Su versión es vital para comprobar que el dinero ilícito producto del meretricio se lavó. Es por eso que su identidad debe mantenerse en absoluta reserva.

Ratificó que en el local se ejercía la prostitución y que el dinero generado por esa actividad, sobre todo la del Amanecer, fue utilizado para la compra y construcción de diversos bienes. Uno de los más onerosos es el restaurante Perú Quepay, ubicado en el distrito de Socabaya e incautado por la Fiscalía.

“Todo empezó cuando los patrulleros (de Seguridad Ciudadana) fueron entre 2015 y 2016 y clausuraron todos (los locales) de la Av. Jesús. Night clubs como el Can Can y los demás. Pero dejaron (abiertos) el Amanecer y el África sin que tengan licencia. No tenían las puertas de escape y tampoco la posibilidad de tener un certificado de Defensa Civil. Aparte tú para solicitar una licencia de night club en el municipio, no te dan”, sostiene Pablo.

Desde ese operativo se “prostituyó” todo, confiesa. Para Pablo, el municipio debió controlar y fiscalizar este tipo de establecimientos, pero no lo hizo. Desde ese tiempo un mensajero de Hinojosa venía como cliente porque estaba enamorando con una chica del Amanecer. Él les advertía que para que trabajen y no los moleste nadie, hay que dar una plata. “Decía: 'Marcos Hinojosa ha sido militar y en cualquier rato te cierra tu local' (...) Mensual había que dar todo eso y te dejaba trabajar tranquilo. A raíz de que se estaba trabajando tranquilo, apareció esta denuncia de lavado de activos”, narra Pablo.

-¿Cuánto daban mensual?

-6 mil (soles), 7 mil, 8 mil, depende.

-¿Y este personaje (el mensajero) venía y cobraba?

-No, por teléfono la llamaba y le decía “ya pues, que cumpla”.

-¿Y a quién le entregaban el dinero?

-Al mismo Marcos Hinojosa. (Amparo Tapia) iba al local de Seguridad Ciudadana (local de El Palomar), se bajaba del carro y le dejaba. Y ya prácticamente la acosaron porque le sacaban plata. Si hubieran clausurado todo, no hubiera habido problemas con nosotros (...)

-¿Alguna vez (...) le mencionaron que detrás de todo esto estaba (exalcalde Alfredo) Zegarra?

-Claro, ¿por qué exigía el otro (Hinojosa)? Para darle a su jefe.

-¿Así decía Hinojosa?

-Claro.

En ese trajín de supuestamente haber pagado coimas habrían estado, calcula, más de un año. Pablo confirma que para que los prostíbulos puedan operar judicializaban sus casos y cambiando la razón social de sus negocios podían seguir funcionando. Para Pablo, Hinojosa debió ordenar y poner bajo ley estos establecimientos pero hizo todo lo contrario. “Las autoridades nos obligaron a hacer cosas ilícitas”, afirma. ❧

El infiltrado

En la historia de la Tía Pocha, existió un infiltrado. Se trata del civil Juan Ramírez Lazo, un agente de inteligencia formado y que fue instructor en materias psicológicas de la División Antidrogas de la Policía. Él mismo narra que se mimetizó junto a una mujer nicaragüense para infiltrarse en la red de Tapia. Él como administrador y ella como mesera del Perú Quepay, restaurante de Tapia.

Ramírez cuenta que estuvo dos semanas trabajando. Cuando le ofrecieron tener doble contabilidad, decidió alejarse. Sin embargo, la mujer extranjera lo habría traicionado frente al clan de la Tía Pocha. Acusa que por eso lo secuestraron y golpearon. Él denunció el ataque a la Policía y dio cuenta de los negocios de Tapia. Fuentes de la Fiscalía sostienen que es verdad que su denuncia fue el “germen” para toda la investigación de lavado de activos, pero que en sí no fue trascendental. Incluso calificaron a Ramírez como una piedra en el zapato para el fiscal del caso, ya que lo quejó ante la Odecma.

Ramírez asegura que el Ministerio Público no quiere investigar todos los delitos que emana de la red de prostitución para proteger a autoridades como Zegarra e Hinojosa. Por su parte, la Fiscalía responde que sí hay investigaciones en curso aparte de la de lavado de activos. Sostuvo que si trabajó de infiltrado fue de manera gratuita y que su mayor logro fue que Pablo haya sido colaborador eficaz.