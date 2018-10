La Victoria: esta fue la declaración del sujeto que lanzó una bomba molotov a comerciante [VIDEO]

El sujeto que intentó quemar a una comerciante en La Víctoria, fue capturado horas después de su terrible hazaña, que pudo haber terminado en una tragedia.

En una de sus primeras declaraciones con la policía, el hombre, que fue identificado como Walter Huamán Crisóstomo de 37 años, intentó justificarse con las autoridades aludiendo que la bomba molotov que lanzó horas antes contra una ambulante, se debió al enfrentamiento que tendría con uno de sus hijos.

“Estaba cansado por el trabajo. Yo tengo problemas con un hijo de la señora que me hincó en la barriga con un cuchillo, eso no me deja trabajar. Voy donde la señora y le pregunto por su hijo y ella me dice que no tiene hijos, me mandaba a otro lado”, declaró el intervenido.

Sobre las declaraciones que realizó una de las hijas de la víctima, quien precisó que el sujeto se había obsesionado con su hermana, Huamán Crisóstomo rechazó la afirmación y dijo que “era su amiga”.

“Él se ha obsesionada mi hermana , al ver que ella ya no venía a trabajar, él ha dicho voy a botar a toda la familia (...) Ha lanzado a mi mamá agua caliente, a mi hermanito también lo ha agredido, luego ha venido con tres personas con un bate y nos han correteado pro toda la avenida”, contó la hija de la comerciante María Salvio después del atentado contra su madre.

Cabe precisar que, personal de la comisaría de Apolo, logró capturar a Walter Huamán Crisóstomo esta mañana en el cruce de la avenida Aviación y el jirón Sucre, en La Victoria.

Al respecto, el jefe de la Región Policial Lima, el general Gastón Rodríguez, brindó detalles durante la mañana sobre el arresto del sujeto, además de las versiones que vienen circulando.

Durante sus declaraciones, el general de la PNP comentó que las dos denuncias que pesan contra Huamán Crisóstomo han sido interpuesta por la comerciante María Salvio; sin embargo, en ninguna de ellas precisó nada sobre su hija, quien habría sido acosada por el sujeto.

“La señora ayer no ha presentado ninguna denuncia pese a tremendo hecho que se ha presenciado a través de las cámaras. Aquí hay dos versiones, la del sujeto que dice que el problema es con un hijo de la señora, y la segunda sobre las denuncias que están en el sistema policial, pero en ninguna de las dos refiere nada de su hija”, indicó el general de la PNP.

“En la primera denuncia habla de una amenaza y eso lo ve la gubernatura y el segundo es que le lanza agua hervida”, ante esta se procedió a su busqueda, pero el sujeto se reportó como no habido, comentó el general Gastón Rodríguez durante la conferencia.