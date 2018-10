Inauguran Centro de Emergencia Mujer para disminuir casos de violencia en Moquegua

Este jueves se inauguró un nuevo local del Centro de Emergencia Mujer (CEM) en la comisaría San Antonio en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. La actividad contó con la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Mendieta. Hasta el momento la región Moquegua cuenta cinco con CEM, una en Sánchez Cerro, otra en Ilo y tres en la provincia de Mariscal Nieto.

Ana María Mendieta explicó que es necesario que se brinde servicios especializados y que la acción del Estado trabaje de forma integral.

El nuevo CEM permitirá brindar ayuda psicológica, social y legal a las víctimas que está orientado para mujeres y menores de edad

Según estadísticas, en Moquegua solo hasta el mes de julio se han registrado 495 casos de maltrato contra la mujer y dos tentativas de feminicidio. Además, el 43 % de las mujeres víctimas no busca ayuda porque considera que no es necesario, el 16 % no lo hace por vergüenza y el 12.7% no sabe a dónde acudir.