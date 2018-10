Trujillo: instructora de gimnasio muere en operación estética

Una mujer que se desempeñaba como instructora de gimnasio en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, falleció luego que se le complicara la operación de liposucción a la que estaba siendo sometida en la Clínica Rodríguez, ubicada en la calle Estados Unidos de la urbanización El Recreo en Trujillo.

La fallecida identificada como María Ludeña Aliaga (44), llegó de su ciudad natal con las ilusiones de reducir el vientre para que la figura de su cuerpo sea más visible en el trabajo que desarrollaba.

Según el esposo de la occisa Jorge Alvarado Caicho, su mujer ingresó a las 9:00 de la mañana del último martes al referido local estético, para someterse a la cirugía, pero horas más tarde le informaron que se presentaron algunos problemas por lo que tuvieron que trasladarla de emergencia al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, a donde llegó cadáver.

Relató que ella es una persona sana que practicaba deporte y no sufría ninguna enfermedad, por lo que exigió una profunda investigación de parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público. "Hasta el momento los médicos del local, no han dado una explicación coherente y lógica de la muerte de mi esposa, al contrario se están escondiendo y no dan la cara para poder preguntarles que es lo que ocurrió", señaló.

Aseguró que tuvo información que no es la primera vez que se han registrados complicaciones en las operaciones en esta clínica y han fallecido en las intervenciones quirúrgicas. La señora deja tres hijas en la orfandad que pasaran al cuidado de su esposo.