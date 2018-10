Estudiante denunciado por acosar sexualmente fue internado en sanatorio [VIDEO]

Joseph Padilla, el sujeto que acosaba y hostigaba a su compañera de clase de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, fue internado en un sanatorio, después que las autoridades de la casa de estudios superiores lo retirara por las acusaciones que pesaban sobre él.

Dicha medida, ha tranquilizado a Daniela, la mujer que acusó hace unas semanas a su compañero de la facultad de Ingeniería Industrial, quien también habría intentado abusarla sexualmente en uno de los baños de la universidad.

Sin embargo, poco después de la denuncia pública, Daniela volvió a salir para aclarar que no había recibido las medidas de protección necesarias contra su agresor.

Al respecto, el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, la atendió en los últimos días para prestar las atenciones necesarias que velen a favor de la tranquilidad de la joven universitaria.

“He tenido bastante temor de mi parte por no poder salir a la calle y que una persona esté detrás de ti y que sepa cuales son tus movimientos. Aún así no estés con personas que no son de tu círculo, como se entera que es lo que estás haciendo. Es no sentir libertad, no sentir libertad”, comentó Daniela para las cámaras de Latina.

Cabe precisar que, hace unos días el Tribunal de Honor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, expulsó a Joseph Padilla después que no se presentara a las citaciones que la casa de estudios le había propuesto.

Asimismo, las investigaciones contra el sujeto que la acosaba sexualmente aún continúan. En tanto, Daniela ya cuenta con las medidas de protección que impiden que el acosador de acerque a ella.