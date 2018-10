Candidato a la alcaldía de Tumbes saca una pistola durante una entrevista en vivo [VIDEO]

José Marcos Sánchez, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Tumbes sorprendió a todos luego que mostrara un arma de fuego en una entrevista realizada en un canal local, justificando el uso de la pistola para combatir la delincuencia en esa ciudad fronteriza.

De acuerdo al video que fue grabado en el canal La Hechicera Tv, el aspirante al sillón edil, presentaba su propuesta sobre seguridad ciudadana cuando de pronto señaló que para protegerse de los ladrones usaba su arma, momento que alertó al entrevistador y a otro candidato que se encontraba a su lado.

El candidato reveló que había sido víctima de la inseguridad que se vive en nuestro país. "Conmigo no se metan porque a mí no me gusta que me asalten ni que me golpeen", señaló el postulante a la municipalidad provincial de Tumbes por Somos Perú.

Este accionar le ha costado al candidato las críticas de un sector de la población y sensación de susto, debido a que no justifica el llevar un arma de fuego en una campaña de Elecciones Regionales y Municipales 2018, donde lo que busca la ciudadanía es ideas de cómo combatir la ola delictiva, más allá de mostrarse con una actitud radical.