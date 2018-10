ONPE: ¿Cuánto es la multa por no ir a votar en las Elecciones 2018?

Este domingo 7 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones 2018 y es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos asistir a las urnas. Quien no lo haga deberá pagar una multa, según lo da a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Solo aquellos que superen los 70 años de edad o tengan algún motivo justificado y tramiten una dispensa podrán faltar el día de los comicios.

Son distintos puntos los que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el monto a pagar por no asistir a su local de votación en estas elecciones.

¿Cuánto se debe pagar de multa por no ser miembro de mesa en las Elecciones 2018?

Aquellos que no voten este domingo deberán pagar una multa que varía de acuerdo al distrito en el que se sufraga (y que aparece en el DNI). Los montos son distintos tomando en cuenta el nivel de pobreza de la jurisdicción en la que se vota.

Así, entonces, tenemos tres niveles:

Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Cuánto debo pagar si no voy a votar en las Elecciones 2018 y vivo en el extranjero?

Para los ciudadanos peruanos que radican en el exterior pero no han cambiado la dirección de su DNI, la ONPE dio a conocer que se les aplicará la multa correspondiente al distrito que figura en el mencionado documento de identidad.

De igual forma, si la persona debió salir del país por motivos de trabajo, estudio o salud puede presentar una dispensa o justificación a fin de evitar que se le aplique la multa.

¿Cómo puedo saber si tengo multas electorales pendientes de pago?

Las multas no pagadas se van acumulando y generan una deuda que a la larga puede ser muy alta (si es que no las has cancelado a tiempo). Con sólo digitar tu número de DNI en este enlace puedes conocer si tienes alguna deuda pendiente.

Otra de las opciones es llamar al 417-0630. Ten en cuenta que las multas por no votar antes del 2006 fueron amnistiadas por Ley N°28859.