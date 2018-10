Exsereno de San Miguel denuncia arbitrario despido tras sufrir accidente [VIDEO]

Un joven que antes se desempeñaba como sereno de la Municipalidad de San Miguel denunció que a la gestión por un presunto despido arbitrario luego que sufriera un accidente de tránsito en 2017 cuando aún pertenecía a la planilla distrital.

Cristhoper Guerrero de 20 años de edad indicó que él estaba empleado en la municipalidad como sereno motorizado con un contrato que estaba bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Tiempo después de sufrir la tragedia, que hasta ahora lo imposibilita de desplazarse con normalidad, él supo que no podía seguir atendiéndose.

“Cuando llegué a una cita en EsSalud me dijeron que yo ya no podía atenderme ahí porque la municipalidad no había abonado, entonces consulté, pero me dijeron que aún estaba trabajando. Regresé al seguro y (nuevamente) me explicaron que en pantalla no figuraba el pago”, contó el muchacho a RPP desde su casa en el Callao.

Fue ahí cuando Guerrero no solo se dio cuenta que fue despedido en enero de este año, sino que dicho procedimiento fue tramitado nada menos que como una supuesta renuncia voluntaria, por lo que el joven también denuncia que su firma habría sido falsificada.

Asimismo, el joven acusó que la municipalidad le habría hecho descuentos para pagar un seguro particular aunque nunca se realizaron los depósitos.

Y es que el ex sereno cuenta que ahora está tramitando el carné de discapacidad debido a que necesita una reconstrucción de cadera izquierda para lo cual necesitan colocarle un implante para completarla y además tienes una de las piernas fracturada en dos, por lo que debe trasladarse por medio de una silla de ruedas.

Hasta el momento la Municipalidad de San Miguel no se ha pronunciado sobre el caso.