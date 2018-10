Una valiente policía evita que un sujeto use a su propio hijo como escudo

Para no ser detenido por las autoridades, un agresivo sujeto llegó a poner como escudo a su hijo, pero una valiente policía estuvo allí para proteger al pequeño.

El ciudadano libanés Omar Haiat Semer Esmail (35) tomó la incomprensible decisión luego de sostener una fuerte riña con la madre del pequeño y después que los vecinos de Carabayllo dieran parte a la Policía.

Los agentes de la comisaría de Santa Isabel llegaron a la vivienda, entre ellos, la suboficial PNP Carmen Anaya Avendaño, quien ingresó hasta el departamento donde el sujeto tenía al menor, a quien amenazaba con lanzar al vacío.

Luego de un largo trabajo de persuasión y aprovechando una distracción del sujeto, la suboficial facilitó el ingreso de sus compañeros que se abalanzaron sobre Omar Semer, evitando así la tragedia.

"Gracias a Dios no pasó nada, pero a la hora que me lancé sobre él, casi me hiere. Tenía un objeto punzocortante", expresó la agente, quien anoche fue reconocida por su valiente acción. ❧