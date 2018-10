“La lucha contra la corrupción se debilita por desacuerdos”

Piura. Luego que el Consejo Regional, integrado por consejeros accesitarios, decidiera retirar la confianza al secretario de la Comisión Anticorrupción, Jaime Távara, ayer se realizó una sesión de urgencia donde se evaluó la permanencia del letrado y las consecuencias en su destitución.

Durante la reunión, el presidente del Poder Judicial, Hernán Ruiz Arias, mostró su preocupación por la situación, ya que considera que el letrado Jaime Távara conoce los casos y a tres meses de culminar la gestión de Reynaldo Hilbck no sería prudente realizar cambios bruscos.

“Sería un pésimo mensaje el quitar la confianza al secretario técnico, porque ha estado trabajando de manera correcta frente a la lucha contra la corrupción. Con este desacuerdo, los únicos que están celebrando son los corruptos”, refirió.

A su turno la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana y presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción, Carolina Delgado, también manifestó su preocupación por el retiro de confianza al secretario técnico Jaime Távara, ya que considera que ha venido realizando buenos trabajos y además ha venido dando la cara frente a las denuncias.

“Vamos a esperar que lleguen los miembros titulares del Consejo Regional para que se evalúe, así como una mesa de diálogo, porque son temas que con diálogo se puede llegar a un buen puerto”, agregó.

Por su parte, Jaime Távara mostró su disconformidad con este tipo de acciones y explicó que ocupa el cargo de secretario técnico del Consejo Regional desde enero del 2015, por ello se le asignó el cargo de secretario técnico anticorrupción debido a que no está presupuestado y se le debe asignar las funciones al secretario técnico. “La propuesta por la que se votó y su argumento es ilegal. Si se me destituye como secretario también se me retira de los otros cargos. Por eso considero que se les ha inducido a error y ellos han botado por una propuesta irregular”, dijo.

CLAVE

Debido a esto, ayer el consejero regional por Sullana, Eligio Sarango, sufrió un preinfarto durante la sesión del Consejo Regional. Pese al incidente, los consejeros oficialistas continuaron y lograron el reitero de confianza de Távara.