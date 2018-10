Estudiante que denunció a compañero de acoso es amenazada de muerte [VIDEO]

Pide ayuda. Hace unos días, una estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega tuvo que acudir a la prensa para denunciar el acoso sexual del que es parte. Daniela no solo expuso la situación que viene atravesando dentro de su casa de estudios, sino también en su hogar y en su vida diaria.

Pese a dar a conocer su situación, la joven informó que el acoso sexual no ha cesado, sino por todo lo contrario, ha incrementado. Ahora no solo recibe llamadas o mensajes de voz de Joseph Padilla Matos, hombre a quien a denunciado por esta acción, sino también amenazas de muerte.

Por mensajes a través de las redes sociales, la joven universitaria compartió con el programa Punto Final los textos que recibió por parte de Joseph Padilla Matos luego de que ella denunciara el hecho ante la prensa.

“Oye, ¿a quién m… le has pedido permiso para salir con tus amigas ayer? ¡Ah!, si eres la c… Me llega que otro idiota te esté viendo, me sacas de quicio, maldita loca. Que me enteré que has hecho algo, te lincho y al próximo w… le parto la cabeza”, se lee textualmente en uno de los mensajes enviados.

En una de las llamadas que Padilla Matos realiza a Daniela, se puede escuchar claramente como el hombre le indica que "nunca la dejará en paz".



“Te odio, no sabes lo mucho que te detesto y te juro que te mataría con mis propias manos, maldita sea”, se puede leer en otro mensaje.

La estudiante universitaria afirma que no cambia de número de su celular por una simple razón: necesita pruebas para que las autoridades crean que el acoso es verdadero.

Se espera que la Fiscalía agilice las diligencias para poder confirmar una orden de detención contra Joseph Padilla Matos y así poder evitar que Daniela sea una nueva víctima de feminicidio.